Un astéroïde de la taille d’un immeuble de 40 étages passe près de la Terre cette semaine

Ce jeudi (15), un astéroïde qui pourrait avoir la taille d’un immeuble de 40 étages passera « très près » de la Terre (évidemment, compte tenu des distances aux proportions astronomiques).

« L’astéroïde de Noël », surnommé 2015 RN35, ne représente aucune menace, mais comme beaucoup de roches spatiales de taille moyenne, nous n’en savons tout simplement pas autant à son sujet. Image : ESA – C. Carreau

Que sait-on de l’astéroïde :

Il est nommé 2015 RN35, les quatre premiers chiffres représentant l’année de sa découverte ;

Son passage le plus proche de la Terre sera à 05h12 (heure de Brasília);

A ce moment-là, l’astéroïde n’atteindra « que » 686 000 km de notre planète (moins que la distance aller-retour d’ici à la Lune).

D’après le site espace.com, la roche spatiale a été mieux analysée par une équipe d’astronomes amateurs grâce à un défi de l’Agence spatiale européenne (ESA), qui a qualifié l’objet d' »astéroïde de Noël ». Avec le programme, l’entité vise à promouvoir son nouvel ensemble d’outils de chasse aux astéroïdes.

Ils ont réussi à dimensionner cette RN35 de 2015, qui a entre 60 et 140 mètres de longtraversera notre planète en toute sécurité, sans risque d’impact.

Ils ont également pu découvrir que l’astéroïde sera accessible à l’observation jusqu’à lundi (19), toujours à l’aide d’un télescope de 30 cm ou plus, puisque son taux de magnitude est de 14 (similaire à celui de Pluton).

Lire la suite:

Plus un objet apparaît brillant, plus sa valeur de magnitude est petite (relation inverse). Le Soleil, par exemple, qui est l’objet le plus brillant du ciel, a une magnitude apparente de -27.

« Cet astéroïde n’est pas très connu », a indiqué l’ESA dans un communiqué. « Nous ne savons pas de quoi il est fait ou précisément sa taille ou s’il tourne sur son axe ou même connaît son orbite particulièrement bien – mais nous en savons assez pour savoir que n’attaquera pas au siècle prochain🇧🇷

Cette incertitude des données s’applique à des centaines de milliers d’astéroïdes de taille moyenne autour de la Terre. Ces roches spatiales plus petites ne sont peut-être pas capables du genre de dévastation associée aux énormes roches « tueuses de planètes » – qui sont heureusement bien surveillées – mais elles peuvent quand même causer beaucoup de dégâts aux zones locales si elles tombent sur Terre.

