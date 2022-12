Premier missile hypersonique américain testé avec succès

Le test du premier prototype de missile hypersonique de l’United States Air Force (USAF) a été un succès. Désormais, les responsables s’attendent à ce que la nouvelle arme de réponse rapide soit la première du genre à atteindre le statut opérationnel aux États-Unis. La Chine et la Russie dominent déjà l’utilisation de la technologie.

Les estimations indiquent que la vitesse maximale du prototype, connu sous le nom d’AGM-183A, est de 24 000 km/h, mais on ne sait pas encore s’il s’agit de la valeur atteinte lors de l’essai, qui a été effectué vendredi (9) dans un zone d’entraînement au large de la Californie.

Dans un communiqué publié par l’autorité aérienne américaine, « ce test était le premier lancement d’un prototype de missile opérationnel complet ». Toujours dans le document, il est expliqué qu’« après la séparation de l’AGM-183A de l’avion, il a atteint des vitesses hypersoniques supérieures à cinq fois la vitesse du son, a terminé sa trajectoire de vol et a explosé dans la zone terminale. Les indications montrent que tous les objectifs ont été atteints.

Selon le général de brigade Jason Bartolomei, directeur exécutif du programme de la Direction de l’armement, dans la déclaration de l’USAF, il n’a fallu que cinq ans pour que le missile soit conçu et lancé. Depuis avril 2021, une série de tests infructueux ont été effectués et cela a suscité beaucoup d’inquiétude pour les personnes impliquées dans le programme.

Selon l’US Air Force, l’instrument est conçu pour atteindre des cibles prédéterminées au sol, telles que des sites de missiles fixes, des stations radar, des installations de défense aérienne, des installations d’infrastructure ou même des bâtiments du quartier général de l’adversaire.

Le missile est pratiquement indétectable

L’AGM-183A est un véhicule à poussée poussée, il agit donc comme un projectile qui glisse vers ses cibles. Ces véhicules à poussée poussée ne tombent pas le long de trajectoires prévisibles en forme d’arc comme les missiles balistiques; au lieu de cela, ils glissent vers leurs cibles non motorisées le long d’une trajectoire plus plate et sont capables d’effectuer des manœuvres brusques en vol.

Cette capacité, ainsi que leurs vitesses extrêmes, rendent cette classe d’armes très difficile à détecter, suivre et arrêter avec les systèmes de défense aérienne actuels. Face à cette difficulté, le département américain de la Défense développe également de nouvelles technologies pour lutter contre ce type de missile, qui deviendra vraisemblablement de plus en plus populaire dans les années à venir.

