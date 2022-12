Des centaines de dessins mystérieux découverts dans le désert péruvien

Considéré comme une véritable galerie d’art à contempler par les dieux dans les cieux, le désert de Sechura, au Pérou, regorge des célèbres « Lignes de Nazca »un groupe de grands géoglyphes réalisés dans le sol par la culture Nasca, entre les années 500 avant notre ère et 500 de notre ère. (Common Era – CE – et Before the Common Era – BCE – sont les nomenclatures mises à jour pour les termes After Christ – AD – et Before Christ – BC).

Exemple de la ligne de Nazca photographiée au Pérou en 2017. Image : canyalcin –

D’après le site Alerte scientifiquemême après des décennies de recherche, les scientifiques ont à peine exploré une petite aile de cet immense musée à ciel ouvert, créé par des personnes faisant des dépressions ou des incisions peu profondes dans le sol du désert, enlevant des cailloux et exposant des poussières de différentes couleurs.

On pense que la science n’a identifié que 5% de toutes les lignes de Nazca dans le désert. Une récente expédition menée par des chercheurs de l’Université de Yamagata au Japon a découvert une collection de lignes anciennes qui double presque le nombre de modèles connus.

Relevés par drone et imagerie aérienne dans le sud du Pérou ont déjà identifié 168 nouveaux géoglyphes sur le site du patrimoine mondial des lignes de Nazca, avec environ 50 de ces dessins géographiques à grande échelle représentant des figures humaines.

Un géoglyphe d’oiseau de Nazca découvert dans le désert de Sechura au Pérou. Image : Université de Yamagata

Certaines des rayures gravées dans le paysage forment des oiseaux, des orques, des chats et des serpents. D’autres ne sont que de simples lignes ou des motifs trapézoïdaux.

Il est difficile de déterminer quand les dessins ont été réalisés, mais les récipients en argile trouvés près des lignes datent d’entre 100 avant notre ère et 300 de notre ère.

De nombreuses illustrations anciennes sont rayées sur un sol plat, ce qui les rend difficiles à voir de près. Comme les lignes ont été construites en enlevant des roches et des débris pour révéler un sol de couleur contrastée en dessous, l’érosion n’a fait que rendre leur découverte encore plus difficile.

Un géoglyphe humanoïde de Nazca découvert dans le désert de Sechura au Pérou. Image : Université de Yamagata

La technologie au service de l’histoire

Grâce à la technologie des drones, qui est devenue nos yeux dans le ciel, les experts peuvent apercevoir les lignes de Nazca plus clairement que jamais.

Certaines des informations qu’ils collectent sont analysées par des programmes d’intelligence artificielle (IA), qui peuvent identifier différents modèles plus rapidement et de manière plus fiable que l’œil humain.

Les lignes de Nazca sont l’un des mystères les plus intrigants de l’histoire. et même si les archéologues en trouvent plus, cela ne donne peut-être pas la dimension de son objet.

Pour une raison inexplicable, entre 500 avant notre ère et 500 de notre ère, les sociétés du sud du Pérou ont construit des lignes, des formes et des figures simples à travers le paysage, dont beaucoup ne peuvent être vues dans leur intégralité que directement depuis le ciel.

Ces lignes ont été interprétées de diverses manières au fil des décennies, mais l’explication la plus appropriée est que ils ont été faits pour des dieux dans le ciel ont méprisé les êtres humains🇧🇷

Une autre théorie populaire suggère que ces figures et motifs ont été conçus à des fins astronomiques rituelles et censés refléter d’une manière ou d’une autre les étoiles.

En 1994, lorsqu’une partie du désert de Nazca a été désignée site du patrimoine mondial, seuls environ 30 géoglyphes avaient été trouvés, et il s’agissait principalement de plantes et d’animaux.

Ce n’était que la pointe de l’iceberg. En 2019, les archéologues ont trouvé près de 200 géoglyphes au total, dont plusieurs représentaient des figures humanoïdes.

Avec ces derniers ajouts découverts par les Japonais, le nombre officiel de lignes connues de Nazca est maintenant de 358, et bien d’autres restent à trouver.

