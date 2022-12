La pluie de météores Géminides culmine ce mercredi (14); savoir regarder

L’un des événements astronomiques les plus attendus de l’année, la pluie de météores des Géminides est la dernière de 2022. Elle atteint son apogée entre mardi (13) et mercredi (14). Ces deux nuits représentent les meilleures occasions de voir des « étoiles filantes »qui, dans ce cas précis, sont très lumineuses et peuvent même être colorées.

Capturé lors de la pluie de météores des Géminides 2021 par l’astrophotographe norvégien Adrien Mauduit

Aussi appelées les Géminides, cette pluie de météorites se produit chaque année, entre le 4 et le 17 décembre 🇧🇷

🇧🇷 Les jours d’activité maximale, il est possible d’observer jusqu’à 120 météores par heure, selon l’emplacement de l’observateur et les conditions du ciel ;

Cette année, cependant, la présence de la Lune illuminée à 70% pendant la majeure partie de la nuit doit déranger la visualisation de la plupart des météores.

Ici au Brésil, on s’attend à ce qu’il soit possible d’observer une moyenne entre 15 et 25 météores par heure, selon les conditions météorologiques.

Dans le tableau ci-dessous, préparé par le Réseau brésilien d’observation des météores (BRAMON) sur la base des informations de l’Organisation météorologique internationale (OMI), figurent les taux d’occurrence maximum estimée pour chaque capitale brésilienne.

Crédits : BRAMON

La plupart des pluies de météorites sont générées par les débris des comètes qui passent. Dans le cas des Géminides, cependant, il est formé par des débris de l’astéroïde 3200 Phaeton – une roche spatiale qui « imite » le comportement d’une comète.

Cet astéroïde mesure environ 5,8 km de large et, à mesure qu’il s’approche du Soleil, il devient plus brillant (de la même manière que les comètes, qui sont chauffées et deviennent plus actives et plus brillantes lorsqu’elles perdent des gaz et de la poussière avec la chaleur). Les scientifiques attribuent « l’activité cométaire » de Phaeton au sodium.

Parce qu’ils sont plus denses que d’habitudeles petites roches spatiales provenant de cet astéroïde pénètrent beaucoup plus lentement dans notre atmosphère, générant des traînées lumineuses de longue durée et même des boules de feu verdâtres.

LA Pluie de météores Géminides, comme tout autre, est visible à l’œil nu. On peut l’observer de n’importe où au Brésil. Comme son nom l’indique, son radiant (le point où les météores semblent converger) est la constellation des Gémeaux.

D’après le site InTheSky.org, cette pluie de météorites ne sera pas visible avant 21h05 (heure de Brasília), restant active à partir de cette heure jusqu’à environ 4h45. Toujours selon le guide astronomique, le moment de plus grande occurrence devrait se situer vers 2 heures du matin, lorsque le radiant sera le plus élevé dans le ciel.

Il est recommandé d’utiliser une application ou un site Web d’astronomie (tel que Star Walk, Stellarium ou SkySafari) pour aider à localiser la constellation des Gémeaux dans le ciel et regardez le meilleur temps de visibilité dans votre ville.

Bien que les météores de cette douche semblent toujours s’écarter de la direction de la constellation des Gémeaux, il n’est pas nécessaire de regarder cette zone du ciel pour les voir, car ils peuvent se produire n’importe où dans le ciel. L’emplacement du radiant ne sert qu’à différencier les météores Géminides des autres météores sporadiques qui peuvent apparaître pendant la nuit.

Selon le chroniqueur de Apparence numérique Marcelo Zurita, président de l’Associação Paraibana de Astronomia (APA), membre de la Société brésilienne d’astronomie (SAB) et directeur technique de BRAMON, les pluies de météores sont les événements célestes les plus démocratiques. « Vous n’avez pas besoin de télescopes, de jumelles ou de tout type d’équipement optique ou électronique. Quiconque a une bonne vue du ciel peut contempler le phénomène. Trouvez simplement un endroit sombre et installez-vous en regardant le ciel et attendez que les météores apparaissent.

Et il conseille : « Il est même intéressant de rester éloigné de son téléphone portable ou de toute autre source de lumière pouvant obscurcir sa vision, empêchant de voir les spécimens de cette pluie de météorites, qui est généralement parmi les meilleures de l’année ».

Alors, si vous le pouvez, cherchez un endroit avec le moins de pollution lumineuse possible et installez-vous confortablement, en attendant vos occasions de commander – comme le veut la tradition.

