Artemis 1 : regardez les meilleurs moments de la mission

La mission Artemis 1 est rentrée dans l’atmosphère terrestre dimanche dernier, le 11, vers 14h40, heure de Brasilia, après presque un mois dans l’espace. La mission menée par l’agence spatiale américaine (NASA) a marqué le début de ce qui doit être le retour de l’homme sur la Lune.

Artemis 1 était destiné à tester des équipements et le vaisseau spatial Orion, afin que la prochaine mission puisse être habitée. Dans une vidéo publiée par la NASA, on peut suivre une sélection des meilleurs moments de la première mission du projet Artemis.

Le lancement d’Artémis 1

La mission a été lancée à l’aube du 16 novembre, avec environ 40 minutes de retard. Près de l’heure initialement prévue pour être effectuée, la NASA a annoncé que le lancement d’Artemis 1 devrait être retardé en raison de la nécessité de remplacer un changer d’internet, responsable du système d’autodestruction de la fusée, qui doit être activé en cas de problème obligeant l’abandon de la mission.

Ainsi, vers 3 h 47 le 16, Orion a été lancé à bord de la fusée Space Launch System (SLS), emportant avec lui trois mannequins humanoïdes, une portion de des souvenirs et quelques équipements. Au cours de la montée en orbite d’environ 12 minutes, les moteurs intermédiaires du SLS ont consommé tout leur carburant liquide et se sont arrêtés. A ce moment, la capsule Orion s’est détachée de la fusée, continuant à orbiter autour de notre planète libérant des images impressionnantes de l’espace et de la Terre.

orbite lunaire

Après cela, elle est partie pour la lune. Lors de son troisième jour de mission, le 18, il a publié les premières images de la Lune. Le vaisseau spatial était à 350 kilomètres de la Terre et à 150 kilomètres de la Lune. Le 21 au matin, la mission Artemis 1 a effectué son survol le plus proche du satellite, à 100 kilomètres de là. Le moment a été transmis par la NASA et a donné de nombreuses images de la Terre vue de la Lune.

(Orion en orbite autour de la Lune Image : NASA)

Le 25, le vaisseau spatial Orion est entré dans l’orbite rétrograde lointaine de la Lune. « Rétrograde » fait référence au fait que la capsule tournera autour de la Lune dans la direction opposée à la façon dont l’étoile orbite autour de la Terre. Et « lointain » indique, en pratique, qu’Orion atteindra 64 000 km au-delà de notre satellite naturel. Le jalon a eu lieu le 29 novembre et l’humanité a battu le record du vol le plus éloigné de la Terre, qui appartenait à la mission Apollo 13, avec 401 798 kilomètres. Artemis 1 a atteint environ 435 000 km et peut photographier la Lune près de la Terre.

retour à la terre

Quelques jours plus tard, il est revenu au point le plus proche de la Lune, où il a utilisé l’attraction gravitationnelle du satellite pour revenir sur Terre. Le 5 décembre, Orion a effectué un brûlage moteur de 207 secondes, le plus long de toute la mission Artemis 1, pour effectuer la manœuvre de retour sur la planète. Le même jour, elle a enregistré les 6 points de la Lune visités par les humains.

Orion est revenu en orbite terrestre le 11, à 40 000 km/h, soit environ 32 fois la vitesse du son. Le vaisseau spatial a atteint environ 2 800 °C, soit la moitié de la température de surface du Soleil. La rentrée a servi à tester le bouclier thermique du vaisseau spatial pour les futures missions habitées. Le bouclier mesure 5 mètres de large et un à trois pouces d’épaisseur.

Orion après s’être écrasé dans l’océan Pacifique. Image : NASA

Le vaisseau spatial s’est écrasé au large de la Basse-Californie, un État mexicain qui borde la Californie américaine. Il a atterri à seulement 300 milles de son lieu d’atterrissage prévu à l’origine, qui se trouvait près de la ville de San Diego. Le mouvement a été fait pour échapper au temps torride attendu plus au nord.

Prochaines étapes

Un navire de la marine américaine, l’USS Portland, se trouvait dans la zone en attendant de récupérer la capsule et de la ramener à San Diego. De là, il sera acheminé au Kennedy Space Center de la NASA, où il subira un contrôle complet après le vol. La NASA va maintenant commencer à préparer la prochaine mission Artemis, Artemis 2, qui enverra des astronautes pour faire le même voyage qu’Artemis 1, en 2024. Artemis 3 devrait laisser des hommes et des femmes au pôle sud lunaire en 2025 ou 2026.

