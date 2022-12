Césium-137 : rappelez-vous le plus grand accident radioactif au Brésil

En septembre 1987, il y a eu un accident avec du césium-137 (137Cs) à Goiânia, capitale de Goiás. La mauvaise manipulation d’un appareil de radiothérapie abandonné, où opérait l’Institut de radiothérapie de Goiano, a provoqué une catastrophe qui a touché des centaines de personnes, directement et indirectement.

Installations de la clinique désactivée où la capsule contenant du césium 137 a été retirée, à Goiânia, en 1987. Image : Divulgation/Cnen

Selon le State Department of Health, la source, avec une radioactivité de 50,9 Tbq (1375 Ci) contenait du chlorure de césium, un composé chimique à haute solubilité. Le 137Cs, un isotope radioactif artificiel du césium, se comporte dans l’environnement comme le potassium et d’autres métaux alcalins, et peut être concentré chez les animaux et les plantes.

Avec la violation de l’équipement, plusieurs fragments de 137Cs ont été dispersés dans l’environnement, sous forme de poudre bleu vif, provoquant la contamination de plusieurs endroits, notamment ceux où le matériel a été manipulé et où les différentes parties de l’appareil de radiothérapie ont été prises. .

Parce qu’elle contenait du plomb, un matériau d’une valeur financière relative, la source a été vendue à une casse, dont le propriétaire l’a transmise à deux autres gisements, en plus de distribuer les fragments de matière radioactive à des parents et amis qui, à leur tour, les ont emportés à leurs domiciles.

Vue aérienne de la casse qui a acheté le matériel et l’a envoyé vers d’autres gisements, déclenchant la chaîne de contamination radioactive. Image: Yosikazu Maeda via le département de la santé de l’État de Goiás

Selon les journaux et les médias de l’époque, ainsi que les informations officielles du gouvernement de Goiás, les personnes qui ont été en contact avec des matières radioactives – directement sur la peau (contamination externe), inhalation, ingestion, absorption par pénétration à travers des lésions cutanées (contamination interne ) et irradiation – avait, dès les premiers jours, des nausées, des vomissements, de la diarrhée, des étourdissements et des brûlures.

Certains d’entre eux ont cherché une assistance médicale dans les hôpitaux locaux jusqu’à ce que l’épouse du propriétaire de la casse, soupçonnant que le matériel était lié au malaise qui a frappé sa famille, a apporté la pièce à la Division de surveillance de la santé du Secrétariat. a finalement été identifié comme radioactif.

Sac contenant la capsule de Césium apportée par la femme du propriétaire de la casse à la Surveillance Sanitaire. Image : Divulgation/Cnen

Principales voies d’exposition au rayonnement Césium-137

Du fait des caractéristiques de l’accident, les voies potentielles d’exposition de la population aux rayonnements sont : l’inhalation de matériel de remise en suspension et l’ingestion de fruits et légumes et l’irradiation externe due aux matières déposées dans l’environnement.

Selon Luiz Antonio Andrade de Oliveira, professeur à l’Institut de chimie de l’Université d’État Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp), campus d’Araraquara, les éléments radioactifs superlourds mettent beaucoup de temps à se désintégrer dans la nature, émettant des radiations tout au long de cette période.

Dans le cas du césium 137, sa demi-vie physique est d’environ 33 ans. La demi-vie d’un élément radioactif est l’intervalle de temps pendant lequel un échantillon de cet élément est réduit de moitié. Cet intervalle de temps est également appelé période de demi-désintégration.

Mesure de la radioactivité dans la population. Image: Archives du Département d’Etat de la Santé de Goiás



Dans une interview avec Apparence numérique, Oliveira, titulaire d’un diplôme en chimie de l’Unesp et d’un doctorat en chimie inorganique de l’Université de São Paulo (USP), a expliqué que, pour cette raison, il est extrêmement dangereux de manipuler des éléments comme celui-ci. Les conséquences, selon lui, dépendent du temps d’exposition et de la dose.

« La principale recommandation est de ne pas manipuler ce type de substance », prévient le professeur. « En cas de contact avec la peau, laver abondamment à l’eau et au savon. En cas d’inhalation ou d’ingestion, la situation est plus compliquée. Le premier problème est que les gens reconnaissent qu’ils ont eu affaire à des substances radioactives ».

Des cas comme l’accident de Goiânia, dans lequel il y a un phénomène qui attire l’attention de la personne (par exemple, l’émission de lumière bleutée par le Césium à un haut degré de pureté), sont plus faciles à identifier, mais généralement ceux qui sont contaminés par des éléments n’identifient pas immédiatement le problème.

« Dans ce cas, les personnes qui ont ingéré du césium à forte concentration ont été traitées dans des hôpitaux avec des substances pour essayer d’éliminer le césium-137 du corps. Même ainsi, beaucoup d’entre eux sont morts », a déclaré le professeur.

Il l’a comparé au cas du garçon américain qui a tenté de construire un réacteur nucléaire artisanal en 1995, mettant en danger plus de 40 000 personnes dans le quartier. « Dans le cas du garçon des États-Unis, comme il aurait de petites quantités de matières radioactives de faible qualité, généralement trouvées sous la forme de traces dans des lampes, des piles, des détecteurs, etc., on ne s’attendrait pas à quelque chose d’aussi dramatique que ce qui s’est passé à Goiânia. Probablement, s’il est inhalé ou ingéré en très petites quantités, l’effet pourrait se manifester après une longue période », explique Oliveira.

Conséquences sur la santé des personnes concernées

À Goiânia, un total de 112 800 personnes ont été surveillées, dont 249 avaient une contamination interne et/ou externe importante, et chez 120 d’entre elles, la contamination ne concernait que les vêtements et les chaussures, et ceux-ci ont été libérés après décontamination.

Les 129 autres ont commencé à bénéficier d’un suivi médical régulier. Parmi ceux-ci, 79 avec une contamination externe ont reçu un traitement ambulatoire ; sur les 50 autres victimes d’accidents radio avec contamination interne, 30 ont été assistées dans des abris en semi-isolement et 20 ont été référées à l’hôpital général de Goiânia. Parmi ces derniers, 14 dans un état grave ont été transférés à l’hôpital naval Marcílio Dias, à Rio de Janeiro, où quatre d’entre eux sont décédés, huit ont développé un syndrome d’irradiation aiguë (ARS), 14 ont eu une insuffisance médullaire et un a subi une amputation de l’avant-bras.

Au total, 28 personnes ont développé, de manière plus ou moins importante, le syndrome d’irradiation cutanée (les lésions cutanées étaient aussi appelées « radiodermite »). Des cas de décès sont survenus environ quatre à cinq semaines après l’exposition à des matières radioactives, en raison de complications attendues du SAR – hémorragie (deux patients) et infection généralisée (également deux patients).

Afin de surveiller les effets de l’exposition aux rayonnements ionisants sur les personnes victimes de l’accident, le gouvernement de Goiás a créé, en février 1988, la Fondation Leide das Neves Ferreira. Des groupes de suivi des patients ont été définis conformément aux normes internationales, qui considèrent la sévérité des lésions cutanées et l’intensité des contaminations internes et externes comme critères de classification, et qui déterminent la méthodologie des protocoles de suivi médical.

https://www.youtube.com/watch?v=IOEUSNGKikI Césium 137 – Déclaration du physicien spécialiste de la radioactivité Donald Clarke Binns



Les calculs de dose des personnes étaient basés sur les résultats des tests de dosimétrie cytogénétique pour évaluer l’exposition externe ; et analyse des excréments et compteur de corps entier pour évaluer la contamination interne.

En utilisant la technique de dosimétrie cytogénétique, la dose reçue par les aberrations chromosomiques causées par les rayonnements est estimée. La dose estimée est proportionnelle au nombre d’aberrations existantes. La technique d’analyse des excréments s’appelle la surveillance. in vitro, et le compteur du corps entier – des détecteurs de rayonnement sont placés près du corps et déduisent la quantité de matière radioactive incorporée et par la suite la dose – surveillance invivo.

Déchets radioactifs

Selon le département de la santé de Goiás, l’accident avec le césium 137 a généré 3 500 m3 de déchets radioactifs, qui étaient emballés dans des conteneurs en béton. Le dépôt définitif de ce matériel se trouve dans la ville d’Abadia de Goiás, à 23 km de Goiânia, où la Commission nationale de l’énergie nucléaire (CNEN) a installé le Centre régional des sciences nucléaires du Centre-Ouest, qui surveille les déchets radioactifs et contrôle l’environnement.

Sans aucun doute, l’accident radiologique au césium 137 a fourni des leçons et rendu possible l’apprentissage pour le monde entier, dans tous les domaines de la connaissance humaine. Parmi les différentes leçons tirées de l’accident, celle qui traite de notre responsabilité de connaître les conséquences de traiter avec la science et la technologie, et d’élargir les soins qui privilégient l’éthique et le respect de la vie, se démarque.

