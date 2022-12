Artemis 1 : Découvrez la dernière vue de la Terre depuis l’espace de la capsule Orion

Considérée comme le point de départ d’une nouvelle ère d’exploration lunaire et d’espace lointain, la mission Artemis 1 s’est achevée avec succès dimanche (11), avec une plongée à 14h40 (heure de Brasília) au large de la Basse-Californie, État mexicain. qui borde la Californie des USA.

Le vaisseau spatial est rentré dans l’atmosphère terrestre à une vitesse de 40 000 km/h, soit environ 32 fois la vitesse du son, exactement 25 jours après avoir décollé au sommet de la fusée. Système de lancement spatial (SLS) du Kennedy Space Center de la NASA en Floride, dans le but d’ouvrir la voie à l’installation d’une présence humaine sur la Lune de manière durable.

Sur le chemin du retour, avant d’affronter la rentrée turbulente, Orion a capturé un dernier enregistrement époustouflant de notre planète bleue dans l’immensité sombre du cosmos, et l’agence spatiale américaine a partagé la vidéo en temps réel sur Twitter.

L’objectif principal de ce vol sans pilote était de faire le tour de notre satellite naturel pour tester des technologies essentielles pour toutes les autres missions du programme Artemis, telles que le mégacomplexe véhiculaire formé par le SLS et la capsule Orion, en plus des systèmes de communication et de survie.

Au cours de la mission, Orion a atteint près de 435 000 km de la Terre, atteignant le point le plus éloigné que n’importe quel véhicule spatial construit pour transporter des humains ait jamais été de notre planète.

D’après le site espace.com, la marque précédente, de 400 171 km, est celle de la mission Apollo 13, qui, en fait, n’aurait pas dû voyager aussi loin. Le vaisseau spatial a fait le tour de la lune plutôt que d’atterrir à la surface après la panne d’un réservoir d’oxygène dans le module de service.

Après ce vol inaugural du programme Artemis, le prochain est prévu pour 2024, avec un équipage à bord de la mission Artemis 2, qui a été conçue pour répéter le même circuit, également sans atterrir sur le sol lunaire.

Cela, en fait, ne devrait se produire qu’entre 2025 et 2026, avec la mission Artemis 3, qui amènera enfin l’humanité à marcher à nouveau sur la Lune, plus d’un demi-siècle après notre dernière visite, effectuée en 1972, avec la mission Apollo 17. . .

Un fait curieux qui relie la plus récente mission lunaire habitée à Artemis 1 est que le retour de la capsule Orion sur Terre a eu lieu exactement 50 ans après que les astronautes Eugene Cernan et Harrison Schmitt sont entrés dans l’histoire comme le dernier des 12 hommes qui ont mis les pieds sur la Lune.

