Des fossiles d’amphibiens ont été « mutilés et cuits » lors de la formation du « supercontinent »

Des fossiles d’un groupe de tétrapodes, semblables aux amphibiens du genre Keraterpeton, ont été trouvés déformés et mutilés en Irlande. On estime que les fluides surchauffés de la croûte terrestre ont explosé il y a environ 300 millions d’années et ont tué ces animaux. Une étude montre que ces fluides ont été libérés après la collision à l’origine de la Pangée, le supercontinent qui a uni les plaques tectoniques il y a des millions d’années.

Ces tétrapodes ont été découverts en 1866 et remontent à environ 320 millions d’années. Ils ont été retrouvés piégés dans une couche de charbon sur un site archéologique du comté de Kilkenny, dans le sud de l’Irlande. Selon l’University College Cork, les Keraterpeton étaient des créatures de la taille d’une paume, en forme de salamandre, avec des cornes pointues ressemblant à des dragons.

Comme tous les fossiles de l’assemblage de Jarrow ont été déformés, de grandes sections d’entre eux ont été remplacées par du charbon de bois. Cette circonstance a rendu difficile l’identification des fossiles et de leur environnement. Une autre particularité notée était qu’il y avait une grande quantité de cristaux d’apatite ou de minéraux phosphatés que l’on trouve généralement dans les os de la plupart des animaux et dans de nombreuses roches volcaniques.

Jusque-là, l’explication des scientifiques pour cette curieuse condition était que la déformation était causée par l’acidité du sol où ces animaux étaient enterrés. Pour les chercheurs, les os se sont dissous et le charbon a pris sa place dans le corps de ces animaux et, par conséquent, ils se sont « déformés ». Cependant, un nouvel examen des structures a pointé une autre hypothèse. En analysant les os, les chercheurs ont découvert que l’apatite à l’intérieur des os s’est probablement formée 20 millions d’années après la disparition des anciens amphibiens.

Image : Un des fossiles déformés de Keraterpeton mis au jour en Irlande. Crédits : Trinity College Dublin/Ó Gogáin et al.

Le doute sur ces fossiles peut être levé

Selon le co-auteur de l’étude, Gary O’Sullivan, il n’a été possible d’arriver à cette autre hypothèse qu’après l’analyse chimique de l’apatite dans les os de ces fossiles, qui coïncide avec l’apatite formée par des fluides chauffés à l’intérieur du Terre. Ces fluides ont probablement été libérés grâce au mouvement des anciens continents, qui se sont remodelés au cours du dernier milliard d’années. Les anciens continents se sont réunis pour former des supercontinents, comme la Pangée, dans un processus connu sous le nom de dérive des continents.

L’équipe de recherche a finalement réussi à franchir une nouvelle étape vers la résolution de ce mystère des fossiles de Jarrow. Les chercheurs espèrent que cette découverte pourra être utilisée pour en savoir plus sur la formation de la Pangée.

