50 ans depuis le dernier vol habité vers la lune

La mission Artemis 1, qui est revenue sur Terre ce week-end, était le premier vol d’essai du programme censé ramener l’humanité sur la Lune après plus d’un demi-siècle. Et précisément ce dimanche 11 décembre, lorsque la capsule Orion a touché les eaux au large des côtes du Mexique, nous terminions 50 ans depuis le dernier atterrissage habité sur notre satellite naturel. C’était un exploit historique, mais qui a laissé beaucoup de nostalgie.

Apollo 17 était la sixième et dernière mission habitée à atterrir sur la Lune. Il a été lancé à bord d’un Saturn V le 7 décembre 1972 depuis le Kennedy Space Center en Floride. Ce fut une mission très réussie, sans encombre et avec de nombreux records atteints.

Le lancement d’Apollo 17 était le premier d’une mission habitée de la NASA à avoir lieu la nuit. C’était la mission Apollo la plus longue et la plus longue sur la surface lunaire, couvrant la plus grande distance et collectant la plus grande quantité d’échantillons. Apollo 17 était également considérée comme la mission la plus amusante sur la Lune, avec des astronautes marchant et chantant comme si c’était la dernière fois sur notre satellite naturel. Et c’était.

Pour la première fois, la NASA a inclus un scientifique qui avait reçu une formation d’astronaute dans l’équipage. Le géologue Harrison Schmitt est à ce jour le seul chercheur à avoir posé le pied sur la Lune. Ronald Evans était le pilote du module de commande Amérique et, commandant la mission, Eugene Cernan, qui avait déjà volé sur Apollo 10. Eugene a été le dernier humain à marcher sur le sol lunaire.

Le lancement de nuit visait à atteindre la Lune au meilleur moment possible, avec l’ensoleillement idéal pour mener des expériences scientifiques. Le lieu choisi pour le débarquement était Taurus-Littrow, une vallée entourée de montagnes au bord de la Mer de la Sérénité. Alors que tout se passait bien pendant le voyage, le 11 décembre 1972, le Lunar Module Challenger, commandé par Schmitt, atterrit parfaitement à Taurus-Littrow.

Immédiatement, Cernan et Schmitt ont commencé leur travail à la surface, mettant en place les expériences scientifiques et le Lunar Rover. C’est vrai! Apollo 17 a emmené une Jeep vers notre satellite naturel. Ce n’était pas la première fois. Apollo 15 et 16 possédaient déjà un tel véhicule, mais la Jeep Apollo 17 a également battu un record : avec 35,74 km parcourus, elle est devenue le véhicule ayant parcouru la plus longue distance hors de la Terre à l’époque. Et à ce jour, il détient toujours le record de véhicules habités.

[ Jipe e Módulo Lunar da Apollo 17 na Taurus-Littrow – Créditos: NASA ]

Forts de l’expérience de Jeep et de Schmitt en tant que géologue, les astronautes ont pu explorer, pendant plus de 22 heures, toutes les caractéristiques du sol de cette région de la Lune. L’un des endroits qui avait suscité la plus grande curiosité des astronautes était le Shorty Crater. Vu de l’orbite de la Lune, il avait l’air sinistre et différent, avec le sol orange, quelque chose que l’on ne voit pas souvent dans le paysage lunaire grisâtre. Et les analyses des échantillons qui y ont été recueillis n’ont pas déçu. Ils ont montré que Shorty aurait été formé par des éruptions volcaniques survenues il y a environ 3,6 milliards d’années.

Et pour ne pas dire que la Mission a été réussie à 100%, un revers s’est produit sur le sol lunaire alors qu’Eugene Cernan chargeait du matériel dans la Jeep, au début de ses activités sur la Lune. Il a accidentellement collé son marteau sur l’une des ailes du véhicule et a fini par endommager la pièce. Cernan a même essayé de réparer le garde-boue avec du ruban adhésif, mais grâce à la poussière de lune gênante, le travail n’a pas duré longtemps et le garde-boue a été perdu.

Pour résoudre le problème une fois pour toutes, Cernan lui-même a profité de la période de repos, après sa première activité en surface, pour faire le service de carrosserie. En utilisant du ruban adhésif et une carte de rechange qu’ils avaient dans le module lunaire, Cernan a pu remplacer la partie endommagée de l’aile.

Après 75 heures d’un séjour paisible et amusant sur le sol lunaire, Cernan et Schmitt sont partis dans le module de retour pour rejoindre le module de service qui était en orbite autour de la Lune, sous le commandement de Ronald Evans. Le voyage de retour s’étant déroulé sans incident majeur, les astronautes sont revenus et ont atterri avec succès dans l’océan Pacifique le 19 décembre 1972.

C’est également au cours de cette mission que l’équipage à bord du module de service a pris une photo emblématique de la Terre, connue sous le nom de Blue Marble, pour représenter notre planète avec une certaine ressemblance avec une « Blue Marble ». La photo a été prise lors du voyage aller, le 7 décembre, alors que le vaisseau spatial se trouvait à environ 45 000 kilomètres de la Terre.

[ Serviço de “lanternagem” feito por Eugene Cernan para substituir a parte quebrada do paralama do Jipe Lunar da Apollo 17 – Créditos: NASA ]

En plus d’être le dernier vol habité vers la Lune, Apollo 17 a franchi des étapes importantes. Les expériences scientifiques et le matériel collecté là-bas ont aidé les scientifiques à développer la thèse selon laquelle notre satellite naturel s’est formé à partir de l’impact d’un grand corps avec la planète Terre il y a 4,5 milliards d’années. Un voyage réussi, avec quelques chutes, certes, mais qui clôturait le programme Apollo en beauté et laissait beaucoup de nostalgiques de cette époque, l’ère des vols habités vers la Lune.

