Les dents? Les scientifiques découvrent des choses mystérieuses dans l’océan Indien ; savoir plus

Des mois après avoir trouvé des créatures bizarres, la National Science Agency of Australia (CSIRO) a trouvé de nouvelles surprises dans les profondeurs de l’abîme aquatique : un cimetière de requins avec plusieurs dents fossilisées, vieilles de plusieurs millions d’années.

A l’origine, les chercheurs pensaient être tombés d’un filet rempli de sédiments et de nodules de manganèse, jusqu’à ce qu’ils regardent plus loin.

« C’était incroyable, vraiment », a déclaré Dianne Bray, directrice de l’Institut de recherche sur les collections du Museum Victoria, à l’Australian Broadcasting Corporation (ABC). « Tous ne sont pas des fossiles, certains proviennent de nouveaux requins mako et deux espèces de parents de grands requins blancs.

Plus de 750 dents minéralisées, représentant une variété d’espèces prédatrices, ont été transportées d’une profondeur de 5,4 kilomètres. Le conservateur du poisson du Western Australian Museum, Glenn More, a déclaré la découverte d’un mélange intéressant d’anciennes et de nouvelles parties de requin, y compris certains prédécesseurs du mégalodon.

« Ce requin a évolué en Megalodon, qui était le plus grand des requins, mais qui s’est éteint il y a environ 3,5 millions d’années », a déclaré Moore.

Les mégalodons étaient si massifs qu’ils auraient pu avaler le plus grand requin vivant, le grand requin blanc, entier.

Parce que les requins ont plus de cartilage dans leur squelette que d’os, la plupart de leurs restes ont été décomposés avant d’être fossilisés, à l’exception de leurs dents et de quelques écailles. Ces restes sont les seuls indices que nous ayons de ces animaux anciens de 450 millions d’années d’histoire sur Terre.

Image : Thé Yi-Kai/CSIRO

Pourquoi tant de ces restes, couvrant une si longue période de l’histoire, ont été rassemblés en un seul endroit est incertain.

« Je ne connais aucune explication évidente pour expliquer pourquoi ils pourraient tous être ensemble, à part peut-être que c’est un point bas au fond de l’océan, donc ils finiraient par couler », a déclaré Moore à Newsweek.

Le cimetière de requins a été découvert lors d’une enquête sur deux nouveaux parcs marins, situés à 2 500 kilomètres au large de la côte ouest de l’Australie.

Le navire de recherche du CSIRO qui a trouvé le lieu de sépulture a entamé un autre voyage, cette fois vers le parc marin de Gascoyne en Australie occidentale, où le navire a également flotté devant une nouvelle espèce de requin.

« Au début du voyage, nous avons collecté un impressionnant petit requin corne rayé », explique l’ichtyologiste Csiro Will White dans un communiqué.

Dent d’ancêtre de Megalodon collectée au fond de la mer (Image : Ben Healley/Victoria Museums)

« Cette espèce est unique en Australie mais n’a pas encore été décrite et nommée. Le spécimen que nous collectons sera extrêmement important pour la science car nous l’utiliserons pour décrire l’espèce.

Les requins cornes que nous connaissons déjà ont tendance à se cacher parmi les rochers et les algues sur les fonds marins peu profonds pendant la journée, émergeant la nuit pour se nourrir.

Ils pondent également les œufs plus particulièrement en forme de tire-bouchon. Mais cette nouvelle espèce a été trouvée dans des eaux de plus de 150 mètres de profondeur, où la couverture telle que les algues n’est pas disponible.

La biologiste marine Helen O’Neill tenant le nouveau requin corne (Image : Frédérique Olivier/CSIRO)

« On estime qu’environ un tiers des espèces collectées lors des récents voyages de l’Enquête sur la biodiversité dans le Trailer Investigator pourraient être nouvelles pour la science », déclare John Keesing, écologiste marin et chef d’expédition du CSIRO, dans un communiqué.

« Les découvertes que nous faisons ne se limitent pas seulement à de nouvelles espèces. Ces voyages nous donnent l’occasion d’en savoir plus sur les écosystèmes marins, ainsi que sur la gamme, l’abondance et le comportement des espèces.

Avec les informations de Science Alert

Image en vedette : Thé Yi-Kai/Musées Victoria

