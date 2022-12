La NASA défend un équipage 100% féminin « pour éviter les relations sexuelles dans l’espace » et devient une blague sur Internet

Un rapport de la NASA découvert en 2017 a été « ressuscité » sur Internet la semaine dernière, provoquant un véritable tollé sur les réseaux sociaux. Tout cela parce que l’agence, à l’époque, envisageait d’envoyer un équipage entièrement féminin sur Mars « pour éviter les relations sexuelles dans l’espace ».

Pour la NASA, seuls les couples de sexes biologiques opposés ont des relations sexuelles ? Image : Anton Korobkov –

Selon le document, si le vaisseau spatial ne transportait que des femmes cisgenres, il n’y aurait aucun risque qu’une personne tombe enceinte pendant la mission. « Il s’est avéré que l’équipage devait être du même sexe : tous des hommes ou toutes des femmes », a déclaré l’astronaute Helen Sharman au journal britannique. Le soleil.

Il se trouve que, près de six ans après cette interview donnée par le fonctionnaire, qui fut le premier citoyen du Royaume-Uni à voler au-delà de la Terre, le sujet refit surface. Jeudi dernier (7), le forum virtuel Pandlr, destiné au public LGBTQIAP+, a publié la nouvelle sur son compte Twitter, générant une vague de mèmes et de blagues – après tout, qu’est-ce qui empêche les personnes du même sexe biologique d’avoir des relations sexuelles ?

Cela me choque que la NASA ne connaisse pas le sexe homosexuel – Mateus. (Version de minuit) (@towmatt) 8 décembre 2022

Je donne un total d’une semaine pour que quelqu’un soit l’ex de l’autre et adepte de womangamy – peau de bruna aliénée dans la nouvelle année (@laurenutts) 8 décembre 2022

Polémiques et plaisanteries mises à part, le fait est qu’une grossesse dans l’espace serait vraiment quelque chose de très inquiétant, puisqu’il n’existe aucune étude sur l’influence d’un voyage vers d’autres planètes sur une grossesse.

Certaines règles internationales établissent que les femmes enceintes ne peuvent pas monter à bord des engins spatiaux. Par conséquent, toutes les femmes membres des missions spatiales doivent subir des tests réguliers dans les dix jours précédant le décollage.

En plus des risques inconnus de la grossesse, on pense que les conditions spatiales n’ont pas assez de gravité pour permettre d’accomplir un acte sexuel.

Même si cela était possible, dans les actes sexuels impliquant des pénis, « l’éjaculation dans l’espace se produirait à une vitesse de 18 km/h », a déclaré le document divulgué de la NASA, qui a également souligné le danger que le sperme puisse « flotter », plaçant tout l’équipage à risque de grossesse ou de contracter des infections.

Lire la suite:

Pourquoi un équipage entièrement féminin et pas entièrement masculin ?

Ce n’est pas seulement la pratique sexuelle qui est impliquée dans la préférence pour un équipage entièrement féminin lors des voyages sur Mars. Des recherches remontant à plus de 70 ans ont suggéré que les femmes cis (comme on appelle celles qui s’identifient au sexe avec lequel elles sont nées) ont un cœur plus fort et pourraient être plus résistantes aux troubles ainsi qu’aux radiations.

Des analyses psychologiques ont également indiqué que les femmes supportent mieux l’isolement et la privation d’informations sensorielles.

Une autre raison cruciale pour opter pour des femmes plutôt que des hommes comme habitants potentiels de Mars est essentiellement économique : théoriquement, un équipage féminin serait moins cher à maintenir dans l’espace.

La NASA considère également que les femmes travaillent mieux en équipe et sont moins susceptibles que les hommes de se battre pour le leadership du groupe (n’est-ce pas ?).

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !