Une lueur mystérieuse détectée dans le système solaire

Même avec les projecteurs sur le télescope spatial James Webb, Hubble enregistre toujours des records impressionnants et a aidé les astronomes à débloquer l’espace. Maintenant, il a aidé les scientifiques à détecter une lueur « fantomatique » autour de notre système solaire. Ils étaient perplexes face à la découverte, principalement parce qu’il n’y a toujours pas de confirmation de l’origine de la lueur.

La lueur a été découverte après une analyse détaillée de plus de 200 000 images collectées par le télescope. Ils font partie du projet SKYSURF, toujours en cours de publication dans Le Journal Astronomique, qui observe la lumière zodiacale émanant des planètes, des étoiles, des galaxies et des poussières interplanétaires. Et jusqu’à présent, la rémanence qui tache les ténèbres ne vient d’aucun d’eux.

La lueur est si faible que l’agence spatiale américaine la décrit comme semblable aux lucioles dispersées dans le ciel nocturne. Les astronomes pensent qu’il pourrait s’agir d’une structure sphérique de poussière. La structure jusqu’alors inconnue se serait formée à partir de comètes qui entrent dans notre système et se serait cachée dans notre système solaire, reflétant la lumière du Soleil, la faisant briller. « Cela pourrait être un nouvel élément pour le contenu du système solaire qui a été émis l’hypothèse mais pas mesuré quantitativement jusqu’à présent. » Tim Carleton, astronome à l’Arizona State University (ASU), l’a souligné dans un communiqué de la NASA.

Une autre lueur dans notre système solaire a déjà été détectée en 2021 par le vaisseau spatial News Horizon de la NASA. Elle a détecté une lumière beaucoup plus faible, venant probablement de beaucoup plus loin.

Lire la suite:

Hubble et la lueur fantomatique dans le ciel nocturne

Selon l’astronome Rogier Windhorst, de l’ASU, dans un communiqué, cette luminosité n’a jamais été observée auparavant car les scientifiques se concentrent probablement sur des objets plus éloignés dans l’espace. Il souligne également l’importance de Hubble pour des découvertes comme celles-ci. « Mais ces photons du ciel contiennent des informations importantes qui peuvent être extraites grâce à la capacité unique de Hubble à mesurer les faibles niveaux de luminosité avec une grande précision au cours de ses trois décennies de vie », souligne-t-il.

D’autres télescopes et observatoires rejoindront probablement Hubble pour déverrouiller la lueur mystérieuse.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube🇧🇷 Abonnez-vous à notre chaîne !