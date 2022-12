Des marques mystérieuses dans le désert d’Arabie ont peut-être été expliquées

Les chercheurs ont identifié des milliers de structures en pierre à travers la péninsule arabique, qui peuvent être clairement vues du ciel. Les premiers signalements de « cerfs-volants du désert » remontent à 1920 et ont été fournis par des pilotes de l’armée de l’air britannique. Les scientifiques ont passé plus d’un siècle à débattre de la construction de ces structures, et avec l’aide d’images satellites récentes et de relevés de drones dans le désert d’Uwayriḍ en Arabie saoudite, il a été possible d’arriver à une suspicion commune.

Ces structures en pierre étaient probablement utilisées comme pièges de chasse de masse. Cette suspicion est principalement étayée par les formes en V de ces constructions qui pointent soit vers un puits, soit vers une falaise abrupte et/ou vers une autre enceinte. Pour les chercheurs, cette configuration indique que des troupeaux d’animaux sauvages ont été abattus ou maintenus en captivité.

Les auteurs de l’article ont déclaré que « la chasse aux animaux, le plus souvent des gazelles et d’autres ongulés, peut-être des bouquetins, des chevaux sauvages et des autruches, est désormais acceptée comme l’utilisation la plus courante de ces structures », mais les archéologues doivent effectuer des fouilles sur le site pour découvrez lesquels des animaux étaient entraînés dans ces pièges. D’anciennes images d’art rupestre enregistraient déjà l’utilisation de ces structures comme technique de canalisation des animaux.

L’utilisation abondante de ce type de technique dans toute la péninsule arabique suggère qu’il s’agissait d’une stratégie populaire et efficace pour assurer la survie des groupes de personnes qui y étaient hébergées. Les cerfs-volants du désert, situés plus au sud, ont tendance à être plus complexes et concentrés que les cerfs-volants du désert ʿUwayriḍ. Des combinaisons de formes en V avec d’autres types de formes ont été observées. Des recherches plus poussées pourraient approfondir les soupçons selon lesquels ces structures auraient également pu être utilisées pour élever des animaux sauvages, dans une tentative de les domestiquer.

Image : Exemples de cerfs-volants du désert trouvés dans le désert saoudien. Crédits : KLDAP

Certains cerfs-volants du désert semblent non fonctionnels

D’autre part, il existe des cerfs-volants qui ne semblent pas très fonctionnels, car ils sont encastrés dans des structures en pierre appelées « mustatils ». Mustatil est un mot arabe utilisé pour désigner un rectangle. D’en haut, les mustatils ressemblent à une sorte de porte. Plusieurs d’entre eux ont été trouvés dans le désert d’Arabie ces dernières années et les archéologues ne savent toujours pas à quoi ils servaient.

« Presque rien n’est connu des utilisateurs de ces gros pièges dans la gamme cerf-volant », écrivent les chercheurs de l’étude, pas même de la datation exacte de toutes ces structures. Bien qu’ils soient connus depuis des décennies, les cerfs-volants du désert ont reçu peu d’attention de la part de la communauté scientifique. Il reste encore de nombreux mystères qui peuvent être percés avec des examens plus engagés de ces structures.

