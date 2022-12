Des peintures faciales de momies découvertes en Égypte

Les archéologues ont découvert des dessins colorés de visages de momies – les premiers à être trouvés depuis plus d’un siècle, selon le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités.

Deux portraits complets de momies égyptiennes et des fragments de dessins d’autres personnes ont été localisés sur un site de fouilles à Gerza, dans la province du Fayoum, faisant de ces œuvres d’art les premières du genre à être découvertes depuis 1911, lorsque l’archéologue anglais Flinders Petrie a découvert 146 peintures de momies. dans un cimetière romain, selon le site Nouvelles d’Artnet.

Selon l’Institut archéologique autrichien, le site archéologique de Gerza est situé au milieu des ruines de l’ancienne ville de Philadelphie, qui se trouve dans le coin nord-est du Fayoum, à environ 120 kilomètres au sud-ouest du Caire moderne, l’actuelle capitale de l’Égypte.

Parallèlement à l’œuvre d’art, l’équipe enquêtant sur cette même zone a également découvert un bâtiment funéraire, des documents écrits sur papyrus, de la poterie et des cercueils datant de la période ptolémaïque en Égypte, qui s’étend de 305 avant notre ère à 30 avant notre ère, à travers l’ère romaine, qui a duré de 30 avant notre ère à 390 de notre ère. 🇧🇷Common Era – CE – et Before the Common Era – BCE – sont les nomenclatures mises à jour pour les termes After Christ – AD – et Before Christ – BC🇧🇷

Selon le gouvernement égyptien, ces découvertes « donnent connaissances des aperçus fascinants sur les conditions sociales, économiques et religieuses des personnes qui vivaient à Philadelphie (qui en grec ancien signifiait la ville de l’amour fraternel) il y a près de deux mille ans.

La colonie de Philadelphie a abrité des Grecs et des Égyptiens pendant près de 600 ans et a été fouillée depuis 2016. Surnommée « Les portraits du Fayoum », la collection de peintures représente certaines des personnes les plus riches qui existaient dans cette ancienne communauté.

Basem Gehad, responsable du projet Ancient Philadelphia Excavation, qui a mené la dernière enquête, a déclaré que « personne ne connaît vraiment le contexte de ces portraits », mais a ajouté : « Nous pouvons certainement savoir d’où ils viennent et en trouver plus ».

