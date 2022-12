Le plus grand volcan du monde se dirige vers la « phase finale » de l’éruption

L’United States Geological Survey (USGS) a annoncé que le plus grand volcan actif du monde, le Mauna Loa, entré en éruption à Hawaï fin novembre, après 40 ans d’inactivité, reviendrait à un état de repos. Après deux semaines d’intense activité et d’inquiétudes pour les scientifiques comme pour les locaux, le volcan va enfin s’apaiser. Le moment de la plus grande appréhension a été rencontré lorsque la coulée de lave a commencé à se diriger vers une route cruciale dans la logistique de l’île.

Heureusement, la route, les maisons et autres bâtiments sont hors de danger. L’USGS a publié un communiqué dimanche (11), dans lequel il expliquait la situation de « calme » du volcan, information que les autorités locales ont vue comme un feu vert pour abaisser le niveau d’alerte de la population. Par ailleurs, le volcan voisin Kilauea, plus petit, bien que plus actif, a également cessé son activité après être resté en éruption depuis septembre 2021.

Le plus grand volcan actif du monde

L’éruption du Mauna Loa a été un événement si percutant que même les satellites exploités par la National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA) ont observé le phénomène et offert une vue panoramique de la puissance pure du plus grand volcan actif du monde et des dangers que son éruption poses représentées.

À l’époque, l’éruption simultanée des deux volcans attirait de nombreux observateurs dans le parc national des volcans d’Hawaï. Le parc est resté ouvert aux visiteurs pour observer les phénomènes pendant toute la durée des éruptions et de l’activité. À l’époque, le site continuait avec des restrictions pour assurer la sécurité des touristes et des résidents de la région.

