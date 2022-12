Le front froid apporte des orages et fait chuter les températures dans le sud-est

Des températures plus douces, autour de 22°C maximum, devraient s’installer à São Paulo cette semaine, en raison du passage d’un front froid qui promet de faire baisser les chiffres sur le thermomètre jusqu’à vendredi (16). Les villes du sud du Brésil enregistreront de fortes variations thermiques. Le Midwest, en revanche, peut recevoir de gros volumes de pluie, approchant les 80 mm, au cours de la semaine.

Les régions du Nord et du Nord-Est auront les conditions météorologiques les plus stables. La pluie ne devrait toucher que la région connue sous le nom de Matopiba, qui comprend certains États du nord-est tels que Maranhão, Piauí et Bahia, et Tocantins, qui appartient à la région du nord.

Lire la suite:

Selon Climatempo et l’Institut national de météorologie (Inment), les capitales du sud-est devraient faire face à une baisse de température tout au long de la semaine, cependant, à São Paulo, la baisse sera plus brutale. Un front froid fera chuter les températures minimales et maximales, respectivement, de 20 ºC et 31 ºC à 19 ºC et 22 ºC entre le lundi (12) et le vendredi (16). Rio de Janeiro traversera une situation similaire.

Dans les deux capitales, la pluie apparaîtra, principalement mardi (13), et atteindra jusqu’à 25 mm, à São Paulo, et 15 mm, à Rio de Janeiro.

Ce n’est que jeudi (15) que le temps sera à nouveau ferme, dans les deux villes.

À Belo Horizonte et Vitória, la pluie apparaîtra tous les jours. Des volumes plus importants devraient durer jusqu’à mercredi (14).

Jusqu’à vendredi (16), la baisse de température à Vitória sera de 4ºC, le maximum passera de 33ºC, aujourd’hui, à 26ºC vendredi. Les thermomètres oscilleront entre 20ºC et 30ºC en semaine à Belo Horizonte

Image : Guenter Albers ()

Pas de grandes variations de température dans la majeure partie du Brésil

Les régions des États de Tocantins, Acre et Pará recevront également de la pluie. L’accumulation à ces endroits sera d’environ 50 mm. Aux autres points, le volume ne dépassera pas 30 mm. A Palmas, capitale du Tocantins, l’histoire est différente. Le volume de pluie prévu est de 80 mm jusqu’à la fin de la semaine. Même ainsi, la température a tendance à rester stable dans la plupart des capitales du Nord.

Cette semaine, la pluie n’apparaîtra guère dans le Nord-Est. Il y aura une prédominance du soleil la plupart des jours. Natal et Fortaleza, mardi (13), auront de la pluie avec un volume proche de 10 mm. Dans le Maranhão, Piauí et Bahia, l’accumulation doit dépasser 50 mm. Cependant, les villes ne connaîtront pas de grandes variations de température. La seule exception sera Teresina. La capitale du Piauí verra la chaleur augmenter, les maximales seront comprises entre 36°C et 38°C jusqu’à vendredi.

Dans le Midwest, il y aura de la pluie à Goiás, dans le district fédéral et à l’est du Mato Grosso, avec une accumulation pouvant atteindre 80 mm. Goiânia et Cuiabá seront le théâtre de la plupart des précipitations, vendredi. A Brasilia, la pluie va se resserrer à partir de mercredi. La variation de température sera grande, presque 10ºC. La prévision est que pendant la semaine, le thermomètre enregistre des chiffres entre 19ºC et 28ºC.

La région sud verra des flux et reflux dans le thermomètre

Seules des zones précises de la région Sud recevront la pluie, qui ne sera pas très volumineuse. Curitiba et Florianópolis enregistreront quelques variations de température au cours de la semaine. Les deux villes doivent enregistrer un minimum de 14°C et un maximum de 24°C jeudi. Cependant, vendredi, les deux auront un pic de chaleur. Porto Alegre en est un bon exemple. La capitale du Rio Grande do Sul aura une grande amplitude thermique. Les thermomètres enregistreront des températures de 17ºC et 33ºC, avec une prédominance du Soleil tout au long de la semaine, sauf aujourd’hui, qui devrait pleuvoir.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !