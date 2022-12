Le télescope spatial Asteroid Chasing de la NASA est sur le point d’être lancé

Récemment, le télescope spatial Géomètre NEO (Near-Earth Object Surveyor), un futur chasseur d’astéroïdes de la NASA, a fait l’objet d’un examen au Key Decision Point C (KDP-C).

Le franchissement de cette étape importante engage la NASA à un coût de développement de base de 1,2 milliard de dollars et à un lancement au plus tard en juin 2028.

Vue d’artiste de la sonde NEO Surveyor à la recherche d’astéroïdes géocroiseurs. Image : NASA/JPL/Université d’Arizona

« La réussite de cet examen de la Géomètre NEO renforce l’engagement de la NASA envers la défense planétaire et la recherche d’objets géocroiseurs qui pourraient un jour constituer une menace d’impact pour la Terre », lit-on dans un communiqué de l’agence.

D’après le site espace.comles frais de Géomètre NEO ont été initialement estimés entre 500 et 600 millions de dollars US, soit environ la moitié des nouvelles prévisions budgétaires.

Selon la NASA, les engagements de coût et de calendrier décrits « alignent la mission sur les meilleures pratiques de gestion de programme qui tiennent compte des risques techniques potentiels et de l’incertitude budgétaire indépendante de la volonté du projet de développement ». Plus tôt cette année, le lancement du projet a été retardé de deux ans à partir de 2026 en raison de problèmes financiers de l’agence.

La mission est conçue pour découvrir 90% des astéroïdes et comètes potentiellement menaçants de la Terre, mesurant à partir de 140 mètres, qui se trouvent à moins de 48 millions de kilomètres de l’orbite de notre planète.

Comme prévu, le vaisseau spatial effectuera le levé depuis le point de Lagrange 1 (L1) entre la Terre et le Soleil, un emplacement gravitationnellement stable dans l’espace à environ 1,5 million de kilomètres à l’intérieur de l’orbite terrestre autour de notre étoile. .

Pour les astronomes, des roches spatiales d’environ un kilomètre de large pourraient menacer l’existence de la civilisation humaine. Cependant, ces astéroïdes sont relativement rares et les scientifiques ont déjà identifié la plupart d’entre eux.

Il s’avère qu’il en existe beaucoup d’autres de taille moyenne, du type que Géomètre NEO pourra détecter, ce qui pourrait anéantir des villes entières en cas d’impact. Parmi ceux-ci, les scientifiques pensent n’en avoir trouvé qu’environ la moitié jusqu’à présent.

La mission Géomètre NEO est dirigé par le Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, l’enquête de recherche étant menée par l’Université de l’Arizona et la supervision du programme étant assurée par le Bureau de coordination de la défense planétaire (PDCO) de l’agence.

Créé en 2016, le PDCO gère les efforts continus de l’agence en matière de défense planétaire, qui comprend également la mission DART, menée avec succès en septembre de cette année, lorsqu’elle s’est écrasée comme prévu avec un double système d’astéroïdes.

