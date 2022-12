La fusion nucléaire franchit une étape historique dans l’expérience californienne

Des scientifiques du Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) en Californie (États-Unis) ont fait une percée dans la technologie de la fusion nucléaire. Pour la première fois, plus d’énergie a été produite que consommée par le réacteur.

Selon le rapport de Bloombergune source proche de la recherche, sous couvert d’anonymat, a accepté de commenter les résultats, qui n’ont pas encore été entièrement divulgués au public.

Cette réalisation – la première du genre – rapproche encore plus l’humanité de la production d’énergie sans carbone. Les scientifiques se penchent sur cette question depuis des décennies, mais faire en sorte que le processus de réaction de fusion produise plus d’énergie qu’il n’en consomme est une tâche difficile. Malgré cette première étape, il faudra encore du temps pour rendre ce processus viable et fournir suffisamment d’énergie propre pour approvisionner le monde entier.

Lire la suite:

Cette nouvelle alternative viendra concurrencer d’autres déjà sur le marché, comme l’énergie solaire et éolienne, à la fois moins chères et avec un support technico-scientifique plus solide. Cependant, ils sont confrontés au même problème : la génération intermittente. Alors que l’un dépend de l’action des vents, l’autre dépend de la lumière du soleil, des événements naturels qui ne fonctionnent pas toute la journée. Pour tenter d’atténuer ce problème, les scientifiques veulent créer des batteries capables de stocker tout ce qui est produit.

La réaction de fusion aurait la capacité de fournir de l’énergie propre 24 heures sur 24. De plus, elle offre moins de risques et de déchets dangereux que la technologie de fission nucléaire, un processus dans lequel le noyau d’un atome est brisé et plusieurs composants hautement radioactifs sont libérés. Ce dernier type de production est sorti depuis des décennies et ne produit que 10% de l’énergie mondiale.

Dans le cas de la fusion, les lasers sont utilisés pour bombarder des isotopes d’hydrogène maintenus dans un état de plasma surchauffé pour les fusionner en hélium et libérer un neutron et une énergie propre sans carbone dans le processus. La fusion unit les noyaux de deux atomes différents et produit beaucoup plus d’énergie que leur fission, mais l’atome doit être soumis à des températures très élevées.

La fusion nucléaire pourrait être l’énergie du futur

Les investissements dans les entreprises de ce segment de production d’énergie ont bondi à 2,3 milliards de dollars en 2021 et devraient totaliser plus de 1 milliard de dollars en 2022, selon BloombergNEF. Les estimations suggèrent que les centrales à fusion nucléaire pleinement fonctionnelles pourraient produire jusqu’à quatre millions de fois plus d’énergie que le charbon, le pétrole et le gaz. De plus, le procédé produit moins de déchets toxiques, génère moins d’émissions polluantes et, enfin, des matériaux facilement trouvés dans la nature peuvent être utilisés dans le procédé.

Le laboratoire JET (Joint European Torus), le plus grand réacteur du monde, situé au Royaume-Uni, a battu son propre record mondial de production d’énergie, après avoir produit 59 mégajoules d’énergie, soit 11 mégawatts, pendant cinq secondes, par fusion de deux atomes d’hydrogène. L’énergie produite par la fusion nucléaire est un bon candidat pour aider à atténuer les effets du changement climatique.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !