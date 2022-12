Votre visage peut être plein de ces créatures ; connaître les risques

Les follicules pileux et les glandes sébacées chez l’homme peuvent constituer un foyer idéal pour les acariens. Selon les chercheurs, ce ne sont pas toutes les personnes qui abritent ces animaux, les nouveau-nés sont un exemple de personnes indemnes d’acariens démodex🇧🇷 Cependant, une étude menée auprès d’adultes a souligné que tous les participants avaient des signes de l’acarien, mais seulement dans 14% de l’échantillon analysé, ils étaient visibles.

Face à ces données, des questions se posent : si ces minuscules organismes vivent pratiquement dans toute l’humanité, sont-ils considérés comme des parasites ou des êtres inoffensifs ? Les habitudes quotidiennes telles que se laver le visage et se maquiller influencent-elles la survie des acariens ? C’est une question très compliquée, car en plus des activités des acariens lors de la consolidation de leur habitat et de leur cycle de vie sur la peau humaine, ces animaux transportent dans leur corps une variété d’espèces bactériennes qui peuvent être nocives pour l’homme.

Les acariens, en plus de consommer des cellules de la peau et des huiles sébacées, s’accouplent et pondent des œufs à l’intérieur du follicule. Au bout de 15 jours, le temps que dure la vie utile de ces animaux, ils meurent et se décomposent également à l’intérieur du follicule. Évidemment, tout ce fameux cycle de vie de l’acarien, avec tant d’actions et d’événements, ne passe pas inaperçu pour les êtres humains qui les hébergent. L’allergie est l’une des principales réactions associées à la présence d’acariens. De plus, des études récentes mettent en évidence une série de problèmes graves impliquant les performances de ces animaux, tels que l’inflammation de la paupière et de la cornée.

Heureusement, tout le monde n’a pas de réactions négatives face à ces créatures. Ce type de réponse dépend fortement de la génétique, qui est un facteur très variable. Alors que certains ne ressentent aucun type de réaction, d’autres éprouvent des symptômes plus légers tels que des démangeaisons, et certains peuvent développer des maladies chroniques débilitantes. Les recherches sur le sujet indiquent que le système immunitaire est essentiel pour comprendre les conséquences et le taux de reproduction des acariens. Fait intéressant, les personnes immunodéprimées sont plus sensibles à l’action de ces petits animaux.

Demodex est naturel et dépend de la réponse immunitaire du corps

D’autre part, il existe un consensus sur le fait que la présence de Demodex est quelque chose de naturel, qu’elle fait partie de la dynamique saine de la peau, il est donc recommandé de ne pas les éliminer complètement. Le contact direct avec les produits de soins personnels est probablement la principale cause d’infection croisée par les acariens. Par conséquent, partager des pinceaux de maquillage, des pinces à épiler, des eye-liner et du mascara n’est pas une bonne idée. Une étude a estimé le temps de survie moyen de Demodex dans le mascara, le résultat était de 21 heures.

Même les aspects liés à l’utilisation de produits favorisant le nettoyage de la peau sont flous en ce qui concerne les acariens, car il y en a qui survivent très bien à ce type d’intervention. Dans l’ensemble, Demodex semble être une partie normale de la peau. La tâche la plus compliquée est de contrôler les réactions que le corps a lorsqu’il entre en contact avec ces animaux et leurs produits.

