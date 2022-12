L’entreprise fait une gaffe et publie une photo d’une fusée qui explose

La société Stellar Frontiers, du Royaume-Uni, a pour mission d’être un pont entre les gens normaux qui veulent aller dans l’espace et les entreprises privées qui effectuent des vols spatiaux. Cependant, elle a fait une gaffe qui était hilarante pour beaucoup. La société a publié une photo de l’explosion de la fusée Northrop Grumman Antares sur le site Web. Et la légende livre par ailleurs l’erreur qu’ils ont commise. Ils ont annoncé l’image de lancement comme la fusée Starship, qui est toujours en développement.

La gaffe a été remarquée pour la première fois par l’écrivain principal de SpaceNews, Jeff Foust. Il a publié sur son Twitter que c’était mauvais pour l’entreprise. « Si je dois choisir ma propre aventure spatiale, cela n’impliquera pas de faire exploser une fusée Antares. » Il a ajouté: «Méfiez-vous également des entreprises de tourisme spatial qui pensent que la fusée qui explose est le vaisseau spatial de SpaceX. (Après tout, il y a beaucoup d’images de vrais vaisseaux qui explosent.) »

Le vaisseau Starship dont Stellar Frontiers pense que la photo parle est une fusée développée par le secteur privé. Il est développé par la société SpaceX du milliardaire Elon Musk et vise à transporter des astronautes sur la Lune, Mars et d’autres endroits dans l’espace lointain. Le premier vol du vaisseau spatial, jusqu’à présent, devrait avoir lieu ce mois-ci et emmènera la fusée en orbite terrestre. Il est donc impossible que la photo soit la sienne.

L’explosion d’Antarès

L’Antares qui est en fait sur la photo provient en fait de l’agence spatiale américaine, et non de la société d’Elon Musk. L’explosion concerne une mission il y a huit ans. La NASA avait l’intention d’envoyer des fournitures aux astronautes depuis la Station spatiale internationale (ISS) le 28 octobre 2014. Quelques instants plus tard après son lancement, le vaisseau spatial a explosé avec sa cargaison.

Bien qu’elle soit impressionnante, l’image peut effrayer les touristes potentiels. Le lancement d’une fusée demande beaucoup de planification et d’attention, et une mauvaise image d’une fusée qui explose pourrait ne pas être aussi inspirante pour amener les gens à réfléchir au voyage dans l’espace. Malgré cela, Stellar Frontiers n’a pas encore commenté l’événement.

