Méduse géante trouvée dans les profondeurs de l’océan

Une méduse d’environ 10 mètres de long a été repérée à environ 1 km de profondeur dans l’océan près de la plage de Monterey, Californie (USA). Connue sous le nom de « méduse fantôme », cette espèce rare attire l’attention, en plus de sa taille, pour sa couleur grisâtre.

Selon le New York Post, le record a été réalisé à l’aide d’un drone sous-marin de haute technologie appelé Remotely Operated Vehicle (VOR). L’appareil est révolutionnaire dans la recherche de créatures sous-marines car il n’a pas besoin de mettre un humain à de grandes profondeurs.

Le nom technique de l’espèce est Stygiomedusa gigantea. La fin du nom n’y est pas pour rien, car il s’agit de l’une des plus grandes espèces de méduses jamais trouvées. Malgré cela, ces animaux sont encore peu étudiés.

La méduse fantôme est assez mystérieuse

L’une des caractéristiques les plus particulières de cette méduse est ses «bras», plus résistants que les tentacules de la plupart des animaux de cette espèce, ils sont chargés de capturer les proies et de les porter à la bouche de la créature.

Parce qu’elle vit dans un environnement hostile, cette espèce est encore assez mystérieuse. Selon le Monterey Bay Aquarium and Research Institute (MBARI), responsable de l’incident, le record a été établi il y a un an, mais est maintenant analysé plus en détail par des instituts de recherche dans différentes parties du monde.

« La méduse fantôme géante a été collectée pour la première fois en 1899. Depuis, les scientifiques n’ont retrouvé cet animal qu’une centaine de fois », informe le MBARI.

« Ces filets peuvent être utiles pour rechercher des créatures robustes comme les poissons, les crustacés et les calmars. Mais les méduses se désagrègent en une glu gélatineuse dans les chaluts », ajoute-t-il.

