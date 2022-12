Les BioPods sont créés pour faire pousser des plantes sur Mars

Pour coloniser d’autres planètes, il faudrait une énorme quantité de ressources, parmi lesquelles la possibilité de faire pousser des plantes dans des conditions inhospitalières. Avec un intérêt croissant pour l’exploration de planètes comme Mars, la société Interstellar Lab a développé des BioPods conçus pour aider les plantes à survivre dans ce type de condition et permettre aux explorateurs de rester sur la planète rouge.

La société développe un prototype de capsule autonome pour orbite terrestre basse, qui sera installé à Cap Canaveral de la NASA en juin. Et ils travaillent avec plusieurs agences spatiales sur un module gonflable pour la Station spatiale internationale.

Lire la suite:

À plus long terme, l’entreprise espère intégrer ses BioPods dans un habitat autonome sur la Lune ou sur Mars : les plantes en croissance seront connectées à des capsules similaires à celles qui abritent les quartiers d’habitation et les installations de traitement des déchets, reliées par un connecteur central. Mais avant cela – après des preuves de concept dans le désert de Mojave – Interstellar Lab doit trouver comment rendre sa technologie suffisamment légère, résistante et fiable pour le vide spatial.

Ce faisant, Barbara Belvisi, PDG d’Inteltellar Lab, espère que son entreprise trouvera également des moyens d’améliorer les choses en surface, avec des outils plus efficaces pour extraire le dioxyde de carbone de l’air ou traiter les eaux usées. « Le but de l’exploration spatiale est vraiment de nous aider à vivre de manière plus durable sur cette planète », a-t-elle déclaré au magazine WIRED.

Belvisi dit que l’entreprise, qu’elle a fondée en 2018, vise à « créer les conditions climatiques et atmosphériques parfaites pour la vie » – que ce soit sur Terre, en orbite ou à la surface d’autres mondes. L’objectif n’est pas seulement de soutenir l’objectif d’un milliard de dollars de devenir une espèce « multiplanétaire » – c’est aussi d’améliorer les choses ici sur Terre. Belvisi affirme que la technologie que son entreprise développe pourrait résoudre des problèmes tels que les pénuries alimentaires et la perte d’habitat.

La version terrestre du BioPod d’Interstellar Lab se compose d’une base composite, comme la coque d’un bateau, remplie d’électronique et d’hydraulique pour contrôler l’environnement. L’intérieur est équipé d’équipements hydroponiques ou aquaponiques pour la culture de plantes sans sol.

Les BioPods recyclent l’eau et la lumière du soleil est filtrée à travers la membrane transparente. Un spray d’engrais liquide, adapté aux plantes spécifiques cultivées, fournit des nutriments. Un algorithme surveille et ajuste les conditions pour optimiser la croissance des plantes.

Interstellar Lab travaille actuellement sur un prototype à grande échelle, qui est en cours de construction dans son entrepôt près de Paris. Elle réalise également des tests avec des plantes rares et difficiles à cultiver, comme la vanille de Madagascar. En recréant son environnement naturel dans une enceinte scellée, les producteurs peuvent cultiver la plante plus près de l’endroit où elle est nécessaire, plutôt que de récolter les gousses et de les expédier dans le monde entier de manière potentiellement non durable.

La société affirme que les BioPods peuvent réduire la consommation d’eau de 98 %, réduire les besoins énergétiques d’un facteur 20 et améliorer les rendements. Ses précommandes terrestres proviennent de fournisseurs de produits alimentaires, de sociétés de cosmétiques et de sociétés pharmaceutiques dont les chaînes d’approvisionnement sont soumises à une pression croissante.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !