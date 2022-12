50 ans d’Apollo 17 : les meilleures photos des archives officielles de la NASA

Cette semaine, l’humanité célèbre le 50e anniversaire de notre dernière mission sur la Lune, Apollo 17, lancée le 7 décembre 1972, avec l’atterrissage le 19. Apollo, et en l’honneur de ce moment très spécial, nous avons séparé certains de Apollo 17 à partager avec vous.

Image de la face cachée de la Lune prise par les astronautes d’Apollo 17 / Photo : NASA

La Lune et la Terre photographiées par des astronautes lors de la dernière mission humaine sur la Lune / Photo : NASA

À l’occasion du 50e anniversaire du lancement de la mission, nous avons évoqué la plus célèbre d’entre elles, la photo historique Blue Marble (marbre bleu), qui montre la Terre vue de l’espace. C’est l’une des photos les plus célèbres de tous les temps, qui a inspiré des artistes comme Caetano Veloso et en a certainement encouragé beaucoup à devenir scientifiques et astronautes.

Les astronautes d’Apollo 17

Gene Cernan et Harrison Schmitt, les deux derniers hommes à avoir marché sur la lune / Photo : NASA

Le commandant de la mission Apollo 17 et pilote du module lunaire Challenger était Gene (Eugene) Cernan, accompagné de Harrison Schmitt, le premier scientifique à être envoyé sur la Lune. Les deux ont eu l’honneur d’être le dernier des 12 humains à avoir jamais marché sur la surface de la Lune.

Harrison Schmitt a été le premier géologue (et le premier scientifique) à marcher sur la Lune / Photo : NASA

Schmitt a été le seul géologue à poser le pied sur la Lune, en réponse à la pression exercée sur la NASA pour qu’elle fasse venir un scientifique sur la mission. Dans l’image ci-dessus, on voit toute sa fascination pour un rocher lunaire géant.

Ronald Evans à bord du module de commande / Photo : NASA

Ronald Evans (photo ci-dessous), qui est resté en orbite en tant que pilote du module de commande américain, a également joué un rôle central dans le succès d’Apollo 17.

Découvrez d’autres photos de Gene Cernan et Harrison Schmitt ci-dessous.

Gene Cernan et Harrison Schmitt / Photo : NASA

Gene Cernan et Harrison Schmitt / Photo : NASA

Véhicules Apollo 17

Module lunaire Challenger en route vers la Lune avec la Terre en arrière-plan / Photo : NASA

L’image ci-dessus montre le module lunaire Challenger en route vers la surface de la Lune. Dans l’image ci-dessous, le même module revient déjà au module de commande.

Module lunaire Challenger / Photo : NASA

Ci-dessous, le module de commande Amérique, vu du module lunaire.

Module de commande America de la mission Apollo 17 / Photo : NASA

Le dernier tour du Moon Buggy

Lunar Roving Vehicle (LRV) lors de sa dernière marche sur la Lune / Photo : NASA

Apollo 17 était la troisième (et dernière) mission à utiliser le Lunar Roving Vehicle (LRV), affectueusement appelé le « moon buggy ». Le rover lunaire a été inauguré pour la première fois par Apollo 15 en 1971, et également utilisé par Apollo 16, avant de faire son dernier tour il y a près de 50 ans.

Lors de la dernière mission, le LRV a battu son record de vitesse en atteignant 18 km/h. Depuis quelques années, dans le cadre des préparatifs de la NASA pour sa prochaine mission sur la Lune, la société recherche des propositions de nouveaux rovers lunaires qui succéderont au buggy lunaire.

Nous attendons avec impatience le succès des missions Artemis pour savoir qui sera le prochain homme ou femme à marcher sur la lune.

