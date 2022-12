Les cellules solaires superfines peuvent transformer n’importe quelle surface en source d’énergie

Les ingénieurs du célèbre MIT (Massachusetts Institute of Technology) ont développé des cellules solaires en tissu ultralégères qui peuvent transformer n’importe quelle surface en source d’énergie, facilement et rapidement.

Ces cellules solaires sont durables, flexibles et beaucoup plus fines qu’un cheveu humain. Ils sont collés sur un tissu solide et léger, ce qui facilite leur installation sur des surfaces fixes. Ainsi, il est possible de fournir de l’énergie en déplacement, sous la forme d’un tissu énergétique portable, ou de la transporter et de la déployer rapidement dans des endroits éloignés, par exemple pour une assistance d’urgence.

Les cellules pèsent un centième du poids des panneaux solaires conventionnels, génèrent 18 fois plus d’énergie par kilogramme et sont fabriquées à partir d’encres semi-conductrices utilisant des procédés d’impression qui pourront être adaptés à l’avenir pour la fabrication à grande échelle.

Parce qu’elles sont si fines et légères, ces cellules solaires peuvent être laminées sur de nombreuses surfaces différentes. Par exemple, ils peuvent être intégrés dans les voiles d’un bateau pour fournir de la puissance en mer, fixés sur des tentes et des bâches déployées lors d’opérations de récupération après sinistre, ou appliqués sur les ailes de drones pour étendre leur portée de vol. Cette technologie solaire légère peut être facilement intégrée dans des environnements bâtis avec des besoins d’installation minimes.

Vladimir Bulović, président de Fariborz Maseeh Emerging Technology, chef du laboratoire d’électronique organique et nanostructurée (ONE Lab), directeur de MIT.nano et auteur principal d’un nouvel article décrivant le travail, a parlé de la nouvelle technologie (via Tech Xplore). « Les paramètres utilisés pour évaluer une nouvelle technologie de cellule solaire sont généralement limités à son efficacité de conversion d’énergie et à son coût en dollars par watt. »

Il a poursuivi : « L’intégrabilité est tout aussi importante, c’est-à-dire la facilité avec laquelle une nouvelle technologie peut être adaptée. Les tissus solaires légers permettent une intégrabilité, donnant une impulsion aux travaux en cours. Nous nous efforçons d’accélérer l’adoption de l’énergie solaire, étant donné le besoin urgent actuel de déployer de nouvelles sources d’énergie sans carbone.

Le MIT a publié une vidéo sur sa chaîne officielle montrant le processus de développement et les applications de la nouvelle technologie dans l’énergie solaire :

Comment les chercheurs sont arrivés ici

Les cellules solaires au silicium traditionnelles sont fragiles, elles doivent donc être enfermées dans du verre et emballées dans un cadre en aluminium lourd et épais, ce qui limite où et comment elles peuvent être déployées.

Il y a des années, une équipe du ONE Lab du MIT fabriquait des cellules solaires à l’aide d’une classe émergente de matériaux à couches minces si légers qu’ils pouvaient reposer sur une bulle de savon. Mais ces cellules solaires ultra-minces ont été fabriquées à l’aide de processus complexes basés sur le vide, ce qui rendait le processus coûteux et posait des problèmes de déploiement.

Cette fois, les chercheurs ont développé des cellules solaires à couches minces entièrement imprimables, utilisant des matériaux à base d’encre et des techniques de fabrication évolutives.

Pour produire les cellules solaires, ils utilisent des nanomatériaux sous forme d’encres électroniques imprimables. Ils recouvrent la structure de la cellule solaire à l’aide d’une coucheuse à matrice fendue, qui dépose des couches de matériaux électroniques sur un substrat de libération préparé d’une épaisseur de seulement 3 microns. En utilisant la sérigraphie (une technique similaire à la façon dont les motifs sont ajoutés aux t-shirts), une électrode est déposée sur la structure pour compléter le module solaire.

Image : MIT/Divulgation

Ainsi, il est possible de retirer le module imprimé, d’une épaisseur d’environ 15 microns, du substrat plastique, formant un dispositif solaire ultraléger. Mais ces modules solaires minces et autonomes sont difficiles à manipuler et peuvent se déchirer facilement, ce qui les rend difficiles à déployer.

Pour résoudre ce défi, l’équipe du MIT a recherché un substrat léger, flexible et à haute résistance auquel les cellules solaires pourraient adhérer. Ils ont identifié les tissus comme la solution idéale car ils offrent une résistance mécanique et une flexibilité avec peu de poids supplémentaire.

Un tissu composite pesant seulement 13 grammes par mètre carré, avec des fibres extrêmement résistantes, commercialement connu sous le nom de Dyneema, a été choisi pour cela. En ajoutant une couche de colle durcissable aux UV de quelques microns d’épaisseur, ils collent les modules solaires aux feuilles de ce tissu. Cela forme une structure solaire ultralégère et mécaniquement robuste.

« Bien qu’il puisse sembler plus simple de simplement imprimer les cellules solaires directement sur du tissu, cela limiterait la sélection de tissus potentiels ou d’autres surfaces réceptrices à celles qui sont chimiquement et thermiquement compatibles avec toutes les étapes de traitement nécessaires à la fabrication des appareils. Notre approche sépare la fabrication des cellules solaires de leur intégration finale », explique Mayuran Saravanapavanantham, co-auteur de l’article.

