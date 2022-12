Et si un astéroïde frappait votre ville ? Le simulateur vous permet d’imaginer les conséquences

Les astéroïdes sont des menaces constantes pour la planète Terre et les autres corps de notre système solaire. Les dinosaures ont été anéantis par un énorme. Mais que se passerait-il si l’un d’eux frappait votre ville, par exemple ?

Maintenant, il est possible de savoir. Le site Asteroid Launcher vous permet de choisir parmi plusieurs types de corps célestes, du diamètre souhaité. De plus, vous pouvez choisir la vitesse et l’angle d’impact. Enfin, n’importe quel endroit sur le globe peut être sélectionné pour la simulation.

O Apparence numérique utilisé la ville de São Paulo comme test. Nous choisissons une comète de 810 m de diamètre, avec une vitesse de 25 km/s et un angle d’impact de 53º.

En conséquence, nous aurions un cratère de 8,1 km, une attente de 483 356 personnes serait décimée par le cratère, qui aurait tout de même 552 m de profondeur. L’explosion serait l’équivalent de 11 gigatonnes de TNT. Le site propose également d’autres informations par curiosité.

Dans notre simulation, nous avons utilisé São Paulo comme test (Image : Reproduction)

Le simulateur a été développé par Neal Agarwal, qui visait essentiellement à combiner d’énormes matrices de données et des dilemmes mentaux intéressants pour former des expériences de pensée en ligne intelligentes et interactives.

« Ma plus grande inspiration », a déclaré Agarwal à CNET, « était définitivement mon enfance et mon adolescence à regarder des films comme Deep Impact et Armageddon. J’ai toujours voulu avoir un outil en ligne qui me permettrait de tester différents scénarios d’impact et d’en voir les effets.

Le développeur a plusieurs autres projets en tête. « J’ai gardé une liste de bonnes idées depuis que j’ai 16 ans et j’ai récemment passé en revue 1 000 idées de projets annotées (la plupart terribles) », a déclaré Agarwal. « Les idées peuvent venir de n’importe où, des livres et des films à une conversation avec un ami. Je pense que l’important est de les écrire et d’être aussi ouvert que possible aux idées nouvelles et étranges. Parfois, deux ou trois mauvaises idées peuvent se combiner pour former un grand projet.

Le résultat de l’impact ne serait pas très bon (Image : Reproduction)

Ces résultats sont étonnamment détaillés, car Agarwal a incorporé son code avec des informations sur les astéroïdes glanées dans des publications scientifiques universitaires, telles qu’une thèse de doctorat sur le risque d’impact d’astéroïdes et un modèle de vulnérabilité de la population évalué par des pairs rédigé par des experts de la NASA, de l’Université de Lancaster et de l’Université de Southampton.

Cependant, il semble que certains remettent en question les résultats du lanceur d’astéroïdes – un scientifique, par exemple, a tweeté sa préférence pour l’ancien programme Earth Impact Effects pour satisfaire les envies apocalyptiques.

Cependant, à cette fin, Agarwal dit que le programme Earth Impact Effects utilise les mêmes équations que le lanceur d’astéroïdes, car les deux sont basés sur un document de recherche rédigé par Gareth Collins, un expert en impact d’astéroïdes à l’Imperial College de Londres. « Ils donneront à peu près les mêmes résultats », a-t-il expliqué, notant que Clemens Rumpf, un expert du risque d’astéroïde qui travaillait auparavant à la NASA, avait également contribué à son projet.

« Le but de neal.fun [site da ferramenta] est de ramener l’Internet étrange et amusant », a déclaré Agarwall. « J’ai grandi à une époque où Internet regorgeait d’expériences et de jeux flash étranges et amusants, et j’ai vu tout cela disparaître lentement à mesure que les médias sociaux prenaient le dessus. Maintenant, le Web redevient enfin assez puissant pour créer des expériences numériques amusantes et je suis ravi de continuer à explorer le potentiel avec de nouveaux projets.

Avec des informations de CNET

Image en vedette : Marc Ward/

