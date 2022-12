Maintenant c’est officiel ! James Webb détecte les quatre galaxies les plus anciennes jamais vues dans l’Univers

Le télescope spatial James Webb (JWST) a détecté les quatre galaxies les plus anciennes jamais vues, presque aussi vieilles que l’univers lui-même. Ils étaient localisés parmi des centaines d’amas stellaires prometteurs et, grâce à la caméra proche infrarouge (NIRCam) du télescope, il a été possible de les identifier. Les scientifiques n’ont pu confirmer l’âge de ces galaxies qu’après avoir examiné en détail, avec le Spectrographe Proche Infrarouge, la composition chimique de ces structures. Les astronomes savent désormais que la lumière des quatre galaxies a mis plus de 13,4 milliards d’années pour atteindre James Webb.

Les chercheurs sont satisfaits des résultats obtenus par James Webb, car il a été construit exactement dans ce but : observer de jeunes familles stellaires. Selon Brant Robertson, astrophysicien de l’Université de Californie à Santa Cruz, « ces [galáxias] sont bien au-delà de ce que nous aurions pu imaginer trouver avant JWST. « Avec JWST, pour la première fois, nous pouvons maintenant trouver des galaxies aussi éloignées, puis confirmer par spectroscopie qu’elles sont vraiment aussi éloignées. »

Les estimations les plus précises de l’âge de ces amas d’étoiles proviennent des données NIRSpec, qui identifient ce que l’on appelle le décalage vers le rouge. Ce décalage rend les objets plus éloignés plus rouges. Cette distance est due à l’expansion de l’Univers, qui étire la lumière émise par les étoiles et les galaxies lointaines dans les longueurs d’onde plus longues et plus rouges du spectre lumineux.

Ces observations font partie du projet JWST Advanced Deep Extragalactic Survey (JADES), qui utilise NIRCam et NIRSpec pour étudier l’Univers primordial. Ce projet bénéficie de la collaboration internationale de plus de 80 astronomes et n’en est qu’au début de ses activités. Maintenant, les scientifiques cherchent à observer les étoiles individuellement, pour trouver des spécimens nés jusqu’à 100 millions d’années avant l’âge auquel ils sont vus par Webb.

Il existe d’autres galaxies anciennes découvertes par Webb

« Avec ces mesures, nous pouvons connaître la luminosité intrinsèque des galaxies et savoir combien d’étoiles elles ont », a déclaré Robertson. « Maintenant, nous pouvons commencer à vraiment séparer la façon dont les galaxies sont assemblées au fil du temps. » Les observations de NIRCam ont permis à l’équipe d’identifier des galaxies qui semblent encore plus anciennes que celles maintenant confirmées, mais les âges doivent encore être vérifiés par des mesures spectroscopiques.

