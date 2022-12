Un milliardaire « loue » une fusée pour emmener ses invités dans l’espace

Le milliardaire japonais Yusaku Maezawa a publié la liste des huit personnes qui voyageront avec lui dans le cadre de la mission dearMoon, qui utilisera un vaisseau spatial SpaceX pour voler autour de la Lune en 2023. Maezawa, qui a fait fortune en tant que détaillant de mode en ligne, a déclaré dans un vidéo qu’il espère « tous [participantes do voo] reconnaissez la responsabilité qui accompagne le fait de quitter la Terre, de voyager vers la Lune et de revenir.

Le lancement de cette mission est prévu pour 2023, mais il y a un risque de retard, puisque le vaisseau spatial Starship n’a pas été homologué même pour effectuer un voyage orbital autour de la Terre, et encore moins pour un vol vers la Lune, comme proposé par le voyage du milliardaire. SpaceX attend l’approbation de la Federal Aviation Administration concernant les exigences d’évaluation environnementale sur son site de lancement du sud du Texas.

Ceux qui ont été choisis pour embarquer dans le voyage étaient : Steve Aoki, DJ, producteur et artiste de musique électronique ; Tim Dodd, créateur de la chaîne YouTube « Everyday Astronaut » ; Yemi AD, artiste et chorégraphe ; Karim Iliya, qui est photographe et a illustré des publications telles que National Geographic Magazine ; Rhiannon Adam, une photographe primée ; Brendan Hall, cinéaste de projets tels que le documentaire « Blood Sugar Rising » sur le diabète aux États-Unis ; Dev Joshi, un « acteur de télévision indien ; et TOP, un rappeur sud-coréen connu pour être le leader du boys band Big Bang. De plus, il y aura deux membres de soutien : la danseuse Miyu et la snowboardeuse Kaitlyn Farrington.

Le projet dearMoon de Maezawa a été annoncé en 2018 après un « concours de petite amie » controversé pour une mission spatiale aujourd’hui disparue. Lors de l’ouverture des candidatures pour dearMoon en août 2021, le milliardaire n’a pas précisé les qualifications nécessaires pour rejoindre la mission. En décembre 2021, le détaillant s’est envolé pour la Station spatiale internationale (ISS) avec son caméraman, Yozo Hirano, et différents cosmonautes russes sur le vaisseau spatial Soyouz lors du lancement et de l’atterrissage.

Maintenant, il reste à voir comment le Starship, qui était également chargé de mettre des astronautes de la NASA sur la Lune lors de certaines missions du programme Artemis, agira pour remplir la mission. Les non-astronautes se rendant dans l’espace semblent être de plus en plus fréquents. Dennis Tito, un autre milliardaire, a réservé un siège en 2021 pour lui et sa femme Akiko pour participer à une mission spatiale, en plus de laquelle d’autres personnes seront annoncées pour rejoindre l’équipe.

