Découverte du premier dinosaure capable de nager

Les paléontologues ont enfin trouvé une espèce de dinosaure adaptée aux conditions aquatiques, c’est-à-dire capable de nager et de plonger. L’animal, d’environ un mètre de long, vivait dans la Mongolie préhistorique il y a environ 71 millions d’années et avait un aspect très différent de celui de son parent, Velociraptor. La mâchoire du nageur est longue et pleine de petites dents.

Cette caractéristique a valu au dinosaure le nom de Natovenator polydontus, le « chasseur nageur à plusieurs dents ». Les ossements de cette nouvelle espèce ont été trouvés dans le désert de Gobi, un endroit largement connu pour la préservation de plusieurs espèces de dinosaures et d’autres formes de vie anciennes.

Lire la suite:

Selon le paléontologue de l’Université nationale de Séoul, Sungjin Lee, « Nous avons réalisé que c’était quelque chose de spécial parce que [a ossada] il était magnifiquement conservé avec un beau crâne et un cou extrêmement long. Alors que les experts analysaient le fossile, la structure semblait partager certaines caractéristiques avec une autre espèce, Halszkaraptor, initialement interprétée comme un dinosaure nageur.

Cette similitude a encore accru la prudence dans l’examen du Natovenator. C’est ainsi que les chercheurs ont déterminé qu’il s’agissait d’un dinosaure nageur. La prochaine étape sera de comprendre à quoi ressemblaient l’apparence physique et le comportement d’un animal dans ces conditions. Selon le paléontologue du Musée des sciences naturelles d’Argentine, Federico Agnolin, qui n’a pas participé à l’étude, « malgré les preuves qui ne sont pas complètement concluantes, je pense que certains détails anatomiques du Natovenator sont de bons indicateurs que l’animal était probablement aquatique ».

Image : Un élasmosaure nageant sous la mer. Crédits : Daniel Eskridge/

La longue mâchoire et de nombreuses dents minuscules peuvent être une adaptation pour consommer de petites proies qui glissent ou se tordent dans l’eau, et les côtes préservées de Natovenator sont orientées vers l’arrière, semblables à celles des pingouins et des pingouins, ce qui lui a probablement permis de mieux nager. Cette configuration n’a été observée chez aucun autre dinosaure.

Certains dinosaures, comme le grand Spinosaurus, ont fini par nager. Le Spinosaurus avait des os denses et ses mâchoires ressemblaient à celles des crocodiles, ce qui peut suggérer une recherche de nourriture dans l’eau. Cependant, le Natovenator semble avoir des adaptations spécifiques liées au mouvement dans l’eau.

Les chercheurs pensent que Natovenator a nagé avec ses membres antérieurs dans une version primitive de ce que font des animaux tels que les pingouins. De futures études biomécaniques aborderont certainement ce problème. Il reste à attendre de nouveaux résultats sur le sujet et, qui sait, l’apparition de nouvelles espèces.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !