Le visage de Toutankhamon a la reconstruction la plus détaillée jamais réalisée

Le sculpteur canadien Christian Corbet a reconstitué le visage du pharaon Toutankhamon à l’aide de modèles 3D réalisés à partir de scans de son crâne. Le Canadien, déjà célèbre pour avoir sculpté le prince Philip en 2013, a désormais façonné la construction considérée comme la plus réaliste du dirigeant égyptien.

Toutânkhamon était un pharaon d’Égypte qui régna vers 1300 av. C. Il faisait partie de la dix-huitième dynastie à régner, dans la période connue sous le nom de Nouvel Empire. Son importance est donnée car sa tombe était intacte lors de sa découverte, dans une pyramide de la Vallée des Rois. Il a été découvert en 1922 par l’Anglais Howard Carter, avec une grande quantité de trésors.

Le travail a commencé avec le bio-archéologue Andrew Nelson, de l’Université Western au Canada. Sur la base des modèles CT 3D du crâne, des muscles et des tissus ont été ajoutés pour reconstruire le visage. L’ajout de muscle et de profondeur était basé sur les hommes égyptiens actuels, contrairement aux reconstructions précédentes qui étaient basées sur des hommes blancs. « L’anatomie de son crâne a guidé la reconstruction faciale, donc je pense que c’est un aspect beaucoup plus réaliste que tout ce que nous avons vu dans le passé », commente Nelson en réponse au wow🇧🇷

Défi dans la reconstruction du visage du pharaon

Lors de la reconstruction, certains défis ont été rencontrés. Le modèle 3D n’a pas d’yeux, d’oreilles ou d’expression, Cobert a donc pris quelques libertés pour ajouter ces éléments, mais tous soigneusement pensés pour rendre la représentation de Toutankhamon plus réaliste. « Il n’y a pas eu de fabrication de fonctionnalités – même les oreilles ont été soigneusement pensées par nous tous », souligne-t-il.

Reconstitution du visage de Toutankhamon [Imagem: Reprodução Soura Films/Christian Corbet]

De plus, ce n’était pas facile pour le logiciel utilisé pour la reconstruction. Dans les techniques de momification égyptiennes, on utilisait une résine qui aidait à la conservation. Ainsi, le programme devait faire la distinction entre le crâne momifié et la substance. Carter a également rapporté que parce qu’il s’agissait de la représentation d’une personne décédée il y a 3000 ans, il rencontrait des difficultés, contrairement à l’époque où il sculptait le prince. Malgré cela, il pense avoir fait du bon travail. « D’une manière magique, il m’a rappelé qu’il était un pharaon et a approuvé l’œuvre achevée. En tant qu’artiste, vous savez juste quand quelque chose va bien. il a plaisanté.

Le travail fait partie de la production d’un documentaire sur le souverain égyptien. Intitulé « Toutancamon : Alliés et Ennemis », par Soura Films, il sera diffusé sur la chaîne PBS des Etats-Unis.

