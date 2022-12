La Chine pourrait agrandir la station spatiale Tiangong

Après avoir annoncé l’achèvement de la construction de la station spatiale Tiangong, la Chine pourrait finir par agrandir le complexe orbital et peut-être l’utiliser pour aider à évaluer les technologies nécessaires à une éventuelle exploration humaine de la Lune.

Lors de la conception initiale, la station de Tiangong aurait déjà atteint la forme en T. Cependant, il se peut qu’un module supplémentaire soit envoyé au complexe orbital. Image : Alejo Miranda –

C’est ce qu’a déclaré Wang Xiang, commandant du système de station à l’Académie chinoise des technologies spatiales (CAST). « En tant que station spatiale, nous en sommes au début de notre application et de notre développement », a déclaré Wang à la télévision publique China Central Television (CCTV).

Au cours des six derniers mois, le pays a lancé deux modules pour la station, censés compléter le complexe orbital en forme de T. Mais, selon Wang, un « module d’extension » pourrait être lancé pour s’arrimer à la partie avant de Tiangong.

« Un tel module laisserait plus d’espace pour que les véhicules arrivent et fournirait un environnement plus grand et plus confortable pour les membres d’équipage, ainsi que plus d’espace pour des expériences scientifiques à l’intérieur et à l’extérieur de la station », a déclaré Wang à CCTV. « Par exemple, si nous allons faire de l’exploration lunaire habitée à l’avenir, alors nous avons certaines des technologies d’engins spatiaux – même certaines de la nouvelle génération de technologies – qui peuvent être vérifiées dans l’espace extra-atmosphérique. »

Il y a quelques jours, un trio de taïkonautes (comme on appelle les astronautes chinois) vient de rentrer d’un séjour de six mois à la station Tiangong. La capsule de retour de la mission Shenzhou-14, transportant Chen Dong, Liu Yang et Cai Xuzhe, a été parachutée sur le site d’atterrissage de Dongfeng, dans le nord de la Chine, en Mongolie intérieure.

« Nous avons terminé les missions en orbite en suivant le plan. Tous les astronautes ont quitté la cabine en bonne santé et tout s’est déroulé comme prévu. L’ensemble du vol habité a été parfait, sans aucune anomalie », a déclaré Shao Limin, directeur adjoint de la technologie des systèmes d’engins spatiaux habités chez CAST.

Lire la suite:

L’équipage de Shenzhou-14 s’est envolé vers la station spatiale le 5 juin. Pendant leur séjour dans l’espace, ils ont supervisé cinq amarrages de vaisseaux spatiaux à la station, effectué trois sorties dans l’espace et mené diverses expériences scientifiques et technologiques.

Ils ont rencontré l’équipage de la mission Shenzhou-15 pendant cinq jours, au cours desquels le complexe orbital a été rempli à pleine capacité pour la première fois. Les taikonautes Fei Junlong, Deng Qingming et Zhang Lu séjourneront également au laboratoire orbital chinois pendant six mois.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !