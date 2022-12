Parce que protéger la biodiversité, c’est aussi nous sauver, semeurs de mort et de destruction

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré que l’humanité était devenue une arme de destruction massive. Il est temps de faire la paix avec la nature.

Ces jours-ci à Montréal, au Canada, se tient la XVe Convention sur la Diversité Biologique ou plus simplement la COP15, l’une des trois conventions importantes – avec celles contre la désertification et le changement climatique – signées par environ 200 pays à Rio de Janeiro en 1992 sous la les auspices des Nations Unies. La COP la plus connue du grand public est sans doute celle contre le réchauffement climatique, considérée comme la principale menace existentielle pour l’humanité, mais les deux autres sont aussi extrêmement précieuses. Le traité créé pour protéger la biodiversité, l’ensemble des organismes vivants qui peuplent la Terre et leurs écosystèmes, va de pair avec la lutte contre le changement climatique, étant donné que ce dernier catalyse la disparition des espèces. Mais si des décisions timides mais significatives sont prises contre les émissions de dioxyde de carbone (CO2) et autres gaz à effet de serre, aucune mesure importante n’a encore été prise pour arrêter l’hémorragie dramatique des espèces à cause de nous.

L’espoir de l’ONU et des pays les plus actifs dans la protection de la diversité biologique est que la COP15 de Montréal devienne pour le vivant, c’est-à-dire que la COP de Paris en 2015 devienne sur le climat. C’est à cette occasion, en effet, qu’il a été décidé de limiter l’augmentation de la température moyenne à moins de 2°C (voire mieux 1,5°C, l’objectif actuel) par rapport à l’ère préindustrielle ; aujourd’hui la même rigueur est attendue pour protéger la nature. Comment? L’ONU a indiqué la voie à suivre : adoption d’un cadre réglementaire complet pour la protection de la biodiversité accompagné des moyens pour le mettre en œuvre (bref, plus de belles paroles dans le vent et plus de concret) ; définition d’objectifs clairs contre l’exploitation excessive des ressources naturelles, la fragmentation des habitats naturels, la pollution (tout récemment les données du rapport « Zero Pollution » de la Commission européenne sont sorties) et les pratiques agricoles non durables, comme des étendues entières de palmiers à huile au lieu de forêt vierge; l’élaboration d’un plan de sauvegarde des populations autochtones – véritables gardiens de la biodiversité – ; et le financement pour protéger la nature, avec l’élimination des subventions gouvernementales qui l’endommagent. Pour les experts, il est également essentiel de faire d’au moins 30% des terres émergées et 30% des zones marines une aire protégée, tout en restaurant les habitats naturels dégradés par la main avide, cruelle et myope de l’être humain. .

Ce sont des objectifs ambitieux, mais absolument nécessaires. Et les initiatives politiques pour les atteindre doivent être prises immédiatement. À l’heure actuelle, il existe en effet plus d’un million d’espèces menacées par l’homme. Chaque année, nous perdons non seulement des espèces connues, mais aussi des organismes non découverts, à un rythme effrayant. Comme l’a expliqué à Netcost-security.fr le professeur Telmo Pievani, évolutionniste et philosophe des sciences, le taux d’extinction est des milliers de fois supérieur à celui qui, il y a 66 millions d’années, à la fin du Crétacé, condamnait les dinosaures non aviaires à l’extinction, en raison à la chute de l’astéroïde Chicxulub de 10 à 14 km de diamètre. Cet événement catastrophique, capable de générer des vagues de tsunami de plusieurs centaines de mètres de haut capables de parcourir des milliers de kilomètres à l’intérieur des terres, a mis 300 000 ans à anéantir environ 75 % des espèces vivantes sur Terre. En seulement 500 ans, selon une étude de l’Université d’Hawaii, nous avons détruit jusqu’à 13% des espèces vivantes, soit 260 000 organismes différents. En seulement 50 ans, nous avons pu éliminer 69 % des populations de vertébrés (amphibiens, reptiles, oiseaux, poissons et mammifères), selon les données du Rapport Planète Vivante (LPR) 2022 du WWF. Nous sommes dans ce que les scientifiques appellent la « sixième extinction de masse » et la plus grande différence avec les cinq qui l’ont précédée (la cinquième était celle des dinosaures non aviaires) est qu’elle n’est pas causée par un phénomène naturel, comme une éruption volcanique colossale ou la chute d’un astéroïde géant, mais n’est responsable que d’une seule espèce : la nôtre. Comme précisé, la rapidité avec laquelle nous nous engageons à détruire d’autres êtres vivants est également choquante.

Pas étonnant que le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, ait déclaré lors de son discours liminaire à la COP15 que l’humanité, avec son appétit sans fond pour poursuivre une croissance économique incontrôlée et inégale, s’est transformée « en arme de destruction massive ». Guterres explique que nous traitons la nature comme s’il s’agissait de toilettes et que le moment est venu de « faire un pacte de paix ». Non seulement pour sauvegarder la biodiversité et l’environnement dans lequel nous vivons, mais nous-mêmes. Pensez aux insectes pollinisateurs tels que les abeilles et les bourdons ; environ les deux tiers des aliments frais que nous consommons sont liés au travail de ces merveilleux hyménoptères. Mais nous les conduisons au bord de l’extinction avec les pesticides, la destruction de l’habitat pour faire place à l’élevage de bétail et aux monocultures. Une étude allemande a calculé qu’en seulement 10 ans, la biomasse d’insectes présents dans les prairies et les forêts a été réduite de 30 % ; un effondrement dramatique qui a des répercussions sur la stabilité des écosystèmes et les précieux services qu’ils nous rendent. De la nourriture, de l’eau et de l’air purs, un patrimoine vert qui améliore la santé mentale, l’économie, la médecine, la nourriture et le vin excellents et bien plus encore.

Le pluvier est un oiseau en grave déclin en France. Crédit : Andrea Centini

Par exemple, les scientifiques ont étudié une fois un composé produit par certaines grenouilles australiennes, capable d’inhiber la production de sucs gastriques. C’était une « aide » potentielle pour arriver à un médicament contre certaines pathologies gastro-intestinales, mais nous avons fait disparaître ces amphibiens et la possibilité de poursuivre la recherche (animale) a été perdue. Mais la myopie se fait sentir dans beaucoup de nos comportements. La surpêche entraîne la perte de stocks de poissons dont dépendent des milliards de personnes qui vivent le long des côtes et au-delà. Ce n’est pas un hasard si l’on estime que d’ici 2050, nous aurons plus de plastique que de poissons dans les mers et les océans du monde entier. De plus, il ne faut pas oublier l’impact de la déforestation et de l’urbanisation extrême, qui favorisent le contact avec des animaux porteurs de virus et autres agents pathogènes potentiellement capables de déclencher une autre pandémie comme celle de COVID-19 que nous vivons.

Lors de la conférence, António Guterres a expliqué que nous « nous suicidons par procuration », car la perte de la nature et de la biodiversité « a un coût énorme pour l’humanité ». Même l’eau que nous buvons et l’air que nous respirons sont pollués par des produits chimiques, des micro et nano plastiques, des pesticides et d’autres composés qui ont des conséquences dévastatrices sur notre santé. Pas moins d’un tiers de toute la terre est dégradée, souligne le secrétaire de l’ONU, ajoutant que cela rend plus difficile de nourrir des populations croissantes (en novembre, nous étions 8 milliards). Guterres a rappelé le chiffre d’un million d’espèces menacées par l’homme, avec une référence particulière aux récifs coralliens et autres écosystèmes marins, dont dépendent un nombre énorme de personnes. Il a conclu son discours en disant qu’il est temps d’en dire assez avec cette destruction, car il n’y a pas de planète B sur laquelle vivre, et nous devons nous engager à sauvegarder et réparer ce que nous avons endommagé jusqu’à présent avec notre cupidité. L’espoir est que dans les prochains jours, lors de la COP15, toutes les mesures nécessaires soient prises pour entamer ce chemin vertueux.