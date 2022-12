L’origine de mystérieuses sculptures de hiboux a été étudiée

Certaines plaques d’ardoise ont été trouvées sur la péninsule ibérique il y a plus d’un siècle et les archéologues pensaient qu’il s’agissait de représentations de divinités. Ils ont été trouvés dans des tombes et des douves et sont de la taille de la paume de votre main. Les pierres marquées de motifs géométriques rappelant les hiboux datent de l’âge du cuivre, elles ont entre 5500 et 4750 ans. Cependant, de nouvelles recherches soulignent qu’ils sont une trace des activités ludiques des enfants à l’époque.

La recherche a été dirigée par le biologiste évolutionniste Juan Negro et a comparé les morceaux d’ardoise avec des espèces de hiboux trouvées au Portugal et en Espagne. « Lorsque la pierre est taillée, elle a la particularité de changer sa couleur noire naturelle avec le blanc des lignes qui ont été gravées, une caractéristique qui facilite l’imitation du plumage énigmatique des hiboux » a déclaré Negro en réponse au Alerte scientifique🇧🇷

L’image (A) montre une dalle d’ardoise trouvée au Portugal, très similaire à l’espèce de petite chouette (B). L’image (C) montre une plaque trouvée en Espagne très similaire au hibou moyen-duc (D). [Imagem: Reprodução Negro et al., Scientific Reports , 2022]

En même temps, ils ont utilisé des techniques pour tailler l’ardoise afin de découvrir le degré de complexité de la tâche. Ils croient qu’ils étaient facilement gravés à l’aide d’outils tranchants en silex, en quartz ou en cuivre. Un autre point qu’ils ont pris en compte pour conclure que les pièces ont été faites par des enfants est la similitude avec les dessins de hiboux faits par des enfants aujourd’hui. Cependant, ils n’excluent pas la possibilité qu’ils aient été utilisés plus tard lors de funérailles, comme moyen pour les jeunes d’honorer le défunt.

Lire la suite:

Contrapositions de la théorie

Mais tous les archéologues ne soutiennent pas cette nouvelle théorie. Avec des discussions depuis plus d’un siècle sur la véritable signification des pièces, d’autres chercheurs soulignent le manque de preuves scientifiques et plus convaincantes. « Si les enfants, en tant que groupe démographique le plus important de ces communautés, les produisent, ces types de plaques d’immatriculation devraient être beaucoup plus courants, alors qu’en fait, ces plaques d’immatriculation en forme de hibou ne représentent qu’environ 4 % de toutes les plaques d’immatriculation. » Katina Lillios, archéologue anthropologue à l’Université de l’Iowa, en réponse à Nouveau scientifiquet.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube🇧🇷 Abonnez-vous à notre chaîne !