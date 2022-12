La « planète de lave » à 40 années-lumière de la Terre a peut-être commencé moins chaude qu’elle ne l’est maintenant

Bien que Vénus ne soit pas la planète la plus proche du Soleil, elle est la plus chaude de notre système solaire, avec une température de surface moyenne de près de 500 degrés Celsius, ce qui est incontestablement beaucoup de chaleur. Rien, cependant, comparé à Janssen, une exoplanète située à seulement 40 années-lumière de la Terre, dont la température est quatre fois plus élevée.

De nouvelles données ont conduit les scientifiques à développer une théorie sur la façon dont cette « planète infernale » aurait surgi.

Vue d’artiste de la « planète de lave » de Janssen en orbite autour de son étoile hôte. Image : Lucy Reading-Ikkanda/Fondation Simons

Avec une masse environ huit fois supérieure à celle de notre planète, ce monde extraterrestre rocheux également appelé 55 Cancri-e (ou 55 Cnc) est considéré comme une super-Terre, mais ses conditions de surface ne pourraient pas être plus différentes de ce que nous apprécions ici. .

Janssen orbite autour de son étoile, appelée 55 Cancri ou Copernic, à une distance de seulement 1,5 million de miles, ce qui fait que son année ne dure que 18 heures. A titre de comparaison, Mercure orbite à environ 58 millions de km du Soleil.

Cette proximité est ce qui rend le 55 Cancri-e si chaud, suffisamment pour que sa surface soit un océan de lave et son intérieur rempli de rien de moins que… de diamants.

En raison de la courte orbite, les astronomes ont toujours eu du mal à étudier la planète. Cependant, en utilisant les données du nouveau spectromètre de précision extrême (EXPRESS) du télescope Lowell Discovery, à l’observatoire Lowell, situé dans l’état américain de l’Arizona, ils ont pu déterminer pour la première fois le plan orbital de Janssen, ce qui a permis d’élaborer un théorie comment il s’est formé.

Contrairement aux autres planètes du même système, 55 Cancri-e orbite autour de l’équateur copernicien. Les chercheurs pensent qu’il s’est initialement formé dans un endroit plus éloigné – et donc plus frais – et a ensuite été entraîné dans son orbite actuelle par la gravité de l’étoile.

« Nous avons appris comment ce système multiplanétaire – l’un des systèmes les plus riches en planètes que nous ayons trouvé – est arrivé à son état actuel », a déclaré Lily Zhao, astrophysicienne au Flatiron Institute de New York et auteur principal de la nouvelle étude sur les observations, publiée jeudi vendredi (8) dans le magazine Astronomie naturelle.

Pour Zhao, la recherche sur Janssen pourrait révéler de nouvelles données sur la formation et le mouvement des systèmes planétaires, qui, à leur tour, pourraient aider les scientifiques à déterminer si la vie pourrait exister ailleurs dans l’univers.

Et c’est exactement ce que l’équipe prévoit d’approfondir. « Nous espérons trouver des systèmes planétaires similaires au nôtre et mieux comprendre les systèmes que nous connaissons », a déclaré Zhao.

