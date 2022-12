Rencontrez la galaxie « cachée » dans l’univers qui fonctionne comme une capsule temporelle

Depuis plus de 20 ans, une certaine galaxie intrigue les astronomes depuis qu’un simple signe de son existence a été détecté dans sa « cachette » dans l’immensité du cosmos. Situé à 22 millions d’années-lumière de la Terre, Peekaboo (ou HIPASS J1131-31) est extrêmement difficile à voir en raison de sa petite taille et du fait qu’il est obscurci par une étoile brillante de la Voie lactée qui se trouve presque directement devant lui.

Enveloppée par une brillante étoile de la Voie lactée, la galaxie naine HIPASS J1131-31 a été officieusement nommée Peekaboo. Image : NASA, ESA et Igor Karachentsev (SAO RAS) ; Traitement d’image : Alyssa Pagan (STScI)

Une recherche collaborative impliquant des télescopes spatiaux et terrestres a permis aux scientifiques de découvrir qu’en plus d’être tout petit, Peekaboo (nom du jeu « cache-cache » en anglais) est aussi très jeune, ce qui nous donne un aperçu de l’enfance galactique.

« Trouver Peekaboo, c’est comme découvrir une fenêtre directe sur le passé, nous permettant d’étudier son environnement extrême et ses étoiles à un niveau de détail inaccessible dans l’univers lointain et primitif », explique l’astronome Gagandeep Anand du Space Telescope Science Institute. NASA (STScI), l’un des auteurs de l’étude récemment publiée dans Avis mensuels de la Royal Astronomical Society🇧🇷

Selon Anand, il est très courant que des objets au premier plan se positionnent devant des corps plus éloignés. Par conséquent, lorsque le Sondage HI Parkes All Sky (HIPASS) a repéré la galaxie furtivement derrière l’étoile brillante TYC 7215-199-1 au début des années 2000, ce n’est pas une grande surprise.

Les observations ultraviolettes ont révélé que Peekaboo se qualifie comme une galaxie naine bleue compacte : une petite galaxie qui explose avec la formation de jeunes étoiles, dont les plus brillantes semblent être bleues.

Comment la galaxie Peekaboo a été trouvée

Selon les scientifiques, la lumière de l’étoile TYC 7215-199-1 et ses artefacts de diffraction obscurcissent Peekaboo de la vue dégagée. Ils ont cependant découvert que l’étoile s’éloignait de la galaxie.

Si nous avions regardé 100 ans en arrière, nous ne l’aurions peut-être pas vu. Cependant, au cours des deux dernières décennies, cet écart n’a cessé de se creuser. De plus, notre technologie d’observation spatiale est devenue de plus en plus puissante. Ensemble, ces conditions étaient idéales pour découvrir Peekaboo.

Ainsi, une équipe internationale dirigée par l’astronome Igor Karachentsev de l’Académie russe des sciences a examiné de plus près la galaxie « masquée ». Ils ont utilisé le télescope spatial Hubble pour les observations optiques, le grand télescope sud-africain pour les spectres optiques et le télescope australien Compact Array (ATCA) pour les observations radio.

Ces observations ont non seulement révélé environ 60 étoiles individuelles dans Peekaboo, mais elles ont également aidé les chercheurs à déterminer de quoi elles sont faites. « Au début, nous n’avions pas réalisé à quel point cette petite galaxie était spéciale », explique l’astronome Bärbel Koribalski de l’Organisation de recherche scientifique et industrielle du Commonwealth (CSIRO) en Australie, et le chercheur qui a détecté pour la première fois la présence de HIPASS J1131-31. « Maintenant, avec les données combinées de Hubble, du grand télescope d’Afrique australe et d’autres, nous savons que Peekaboo est l’une des galaxies les plus pauvres en métaux jamais détectées. »

Généralement, une faible métallicité indique qu’un objet s’est formé dans l’univers primitif – les corps plus récents ont une teneur en éléments lourds plus élevée. C’est parce qu’il n’y avait pas beaucoup de métal en circulation au début des temps, selon les scientifiques.

À l’époque qui a suivi le Big Bang, il y a 13,8 milliards d’années, l’univers était principalement composé d’hydrogène et d’hélium. C’est à partir de ces composants que les premières étoiles se sont formées, fusionnant l’hydrogène et l’hélium en éléments plus lourds, même le fer.

Des métaux plus lourds que le fer ont été forgés dans les violentes explosions de supernovae lorsque les étoiles sont mortes, se répandant dans l’univers, où ils ont pu être incorporés dans la formation de nouvelles étoiles.

Hormis la population de jeunes étoiles, les chercheurs n’ont fait que de faibles détections des signatures d’étoiles anciennes, suggérant que la formation d’étoiles à Peekaboo n’a commencé qu’il y a quelques milliards d’années. Cela indique que la galaxie pourrait être un exemple de ce à quoi ressemblaient la première génération de galaxies et leurs populations stellaires.

Ainsi, Peekaboo est essentiellement une capsule temporelle (et pratiquement « à côté », compte tenu des proportions cosmiques). Les chercheurs espèrent revisiter la galaxie avec le télescope spatial James Webb pour dresser un catalogue plus détaillé de sa chimie.

