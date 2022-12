Persévérance collecte les premiers échantillons de poussière sur Mars

Le rover Perseverance de la NASA sur Mars a collecté ses premiers échantillons de roches brisées et de poussière à la surface de la planète. La plate-forme a déjà foré dans les régolithes pour la mission d’enquêter sur les processus géologiques et de rechercher des preuves que la vie existait autrefois sur Mars.

Ces deux échantillons de régolithe ont été prélevés sur un monticule de sable qui ressemble à une dune ici sur Terre, mais de plus petite taille. Selon les scientifiques, des spécimens comme ceux-ci pourraient être essentiels pour comprendre les processus géologiques qui ont façonné Mars.

De plus, les chercheurs espèrent que les échantillons aideront à planifier les futures missions spatiales sur la planète, en indiquant quels seraient les éventuels défis rencontrés sur la surface martienne. Avec cette connaissance, il sera possible d’adapter l’équipement et même les combinaisons spatiales utilisées par les astronautes. De plus gros morceaux de roche tranchante à l’intérieur du régolithe pourraient mettre les astronautes en danger s’ils rompaient les combinaisons spatiales.

« Si nous voulons avoir une présence plus permanente sur Mars, nous devons savoir comment la poussière et le régolithe vont interagir avec notre vaisseau spatial et nos habitats », a déclaré Erin Gibbons, doctorante à l’Université McGill au Canada et membre de l’équipe Persévérance. dans un rapport. « Certains de ces grains de poussière peuvent être aussi fins que la fumée de cigarette et peuvent pénétrer dans l’appareil respiratoire d’un astronaute. Nous voulons une image plus complète des matériaux qui seraient nocifs pour nos explorateurs, qu’ils soient humains ou robotiques.

Image : Rover Persévérance sur Mars. Crédits : Dima Zel –

Regolith pourrait aider à protéger les astronautes

Une autre possibilité envisagée par les chercheurs est la possibilité d’utiliser favorablement le matériel dans de futures missions. La fine poussière pourrait protéger les humains du rayonnement solaire intense qui frappe la surface de Mars, qui n’est pas protégée par un champ magnétique comme celui de la Terre. Cependant, pour que cette alternative soit viable, les chercheurs doivent savoir si le régolithe martien contient du perchlorate, un produit chimique toxique qui est nocif pour la santé des astronautes s’il est ingéré ou inhalé en grande quantité.

Avec l’arrivée de ce matériau sur Terre, il sera possible de l’étudier plus en détail dans des laboratoires terrestres, qui disposent d’équipements d’analyse chimique plus sensibles et plus puissants que ceux que les robots peuvent transporter vers l’Espace.

