Voie Lactée : Comment s’est formée notre galaxie ? Les astronomes ont une intuition

L’origine de la Voie lactée est incertaine et entourée de mystère. Cependant, les astronomes pensent que notre galaxie a commencé son cycle de vie il y a plus de 13 milliards d’années, et c’était bien moins qu’aujourd’hui.

Mais, comment a-t-elle tant grandi pendant cette période ? Pour expliquer cela, nous pouvons revenir sur les époques de « cannibalisme galactique ».

Maison « brumeuse »

Les astronomes ne savent pas exactement quand les galaxies se sont formées, car les premières années de l’Univers sont très difficiles à observer (des observatoires tels que James Webb sont conçus pour étudier exactement cette période), cependant, il existe quelques indices.

L’Univers moderne présente des endroits à très haute densité et d’autres à très faible densité, comme les vides entre les galaxies. Mais toutes les observations indiquent que l’Univers, quand il était jeune, était tout à fait différent. Il n’y avait presque aucune différence dans les densités sur toute sa longueur, selon l’ESA (Agence spatiale européenne).

Deux galaxies spirales entrent en collision, déclenchant une explosion de formation d’étoiles (rouge); Milky Way a peut-être atteint sa taille actuelle grâce à une série de fusions comme celle-ci (Image : NASA)

jeune voie lactée

Il est possible que la Voie lactée ait commencé sa vie comme n’importe quelle autre galaxie – un petit amas de matière qui avait une densité légèrement supérieure à la moyenne cosmique. Cet amas était composé presque entièrement de matière noire – la forme de matière qui n’interagit pas avec la lumière.

Parce que ce petit amas avait un peu plus de densité que la moyenne, il avait une attraction gravitationnelle légèrement plus forte par rapport à son environnement.

La plus grande traction a permis à ce bloc d’attirer plus de matière noire, ce qui lui a donné encore plus de gravité, ce qui a attiré encore plus de matière noire, et ainsi de suite. Cette information a été publiée dans « The Milky Way: An Autobiography of Our Galaxy » (« Milky Way: An Autobiography of Our Galaxy », en traduction libre), publié cette année par l’astrophysicienne Moiya McTier.

Mais « l’enfant » de la Voie lactée n’était pas le seul dans ce cas. Il était entouré de quelques amas de matière noire. Finalement, ces premiers amas de matière noire sont devenus suffisamment gros pour attirer la matière normale, qui s’est accumulée dans des poches denses et a formé les premières étoiles.

Ces amas subsistent aujourd’hui dans et autour de la Voie lactée et sont connus sous le nom d’amas globulaires. Ils contiennent les étoiles les plus anciennes de la galaxie, certaines atteignant près de 13 milliards d’années, selon le Harvard/Smithsonian Center for Astrophysics.

La Voie lactée aujourd’hui (Image : NASA)

Jeunesse turbulente et rebelle

Les premiers amas de matière noire, ainsi que leurs collections d’étoiles, ont finalement fusionné pour former la proto-Voie lactée il y a environ 12 milliards d’années.

Une fois la fusion effectuée, notre galaxie est apparue comme une entité distincte dans le cosmos, séparée des autres amas qui l’entourent. Sa gravité massive a attiré de plus en plus de matière noire et de gaz, provoquant sa croissance rapide.

Au fur et à mesure que la galaxie grandissait, une grande partie du gaz s’accumulait en son centre. Au fur et à mesure que le gaz s’effondrait, un mince disque en rotation rapide s’est formé. Ce disque a commencé à produire des étoiles rapidement. Après quelques milliards d’années, la Voie lactée a connu une période de formation rapide d’étoiles qui n’a jamais été dépassée, selon l’Encyclopedia of Astronomy and Astrophysics du California Institute of Technology.

Cependant, les fusions n’étaient pas terminées. Grâce aux observations effectuées par le satellite Gaia, les astronomes ont identifié plus d’une douzaine de collections d’étoiles dans notre galaxie qui semblent être légèrement différentes de celles de nos voisins. Ces collections présentent des étoiles avec des âges, des compositions élémentaires et des vitesses similaires.

Les astronomes pensent que ces amas représentent des restes de galaxies plus petites qui sont tombées dans la Voie lactée il y a des milliards d’années. La forte gravité de notre galaxie a déchiré les « intrus », les engloutissant et ne laissant que de petits restes derrière eux, selon EarthSky.org.

Notre Galaxie au 21e siècle

La Voie lactée n’a pas abandonné ses actes « cannibales ». Il est actuellement en train de déchirer ses satellites proches, le Grand et le Petit Nuages ​​de Magellan. Fait intéressant, la Voie lactée n’a pas fusionné avec des galaxies de masse similaire au cours de toute sa vie.

De telles unions sont catastrophiques : la collision déclenche la formation rapide de tant d’étoiles qu’il n’y a plus assez de gaz pour former de nouvelles générations. Après des fusions majeures, les galaxies ont tendance à devenir « rouges et mortes », ce qui indique qu’elles ne sont remplies que de petites étoiles rouges sombres.

Cependant, la Voie lactée est sur une trajectoire de collision avec son voisin le plus grand et le plus proche, la galaxie d’Andromède, selon la NASA. Dans environ quatre milliards d’années, les deux galaxies commenceront à entrer en collision, ce qui fera que la Voie lactée telle que nous la connaissons ne sera plus la même.

Via LiveScience

Image en vedette : NASA/JPL-Caltech

