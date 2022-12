« Wonder Woman 3 » : Patty Jenkins ne réalisera pas la suite

Patty Jenkins, réalisatrice des deux premiers films « Wonder Woman », ne sera pas aux manettes du troisième long métrage. L’information a été divulguée par The Wrap jeudi (8).

Mercredi, les nouveaux patrons de DC Studios, James Gunn et Peter Safran, ont refusé la continuité de Jenkins et du co-scénariste Geoff Johns pour le nouveau film.

Lire la suite:

Sur Twitter, Gunn a déclaré jeudi (8) que « certaines choses sont vraies, certaines sont des demi-vérités, certaines ne sont pas vraies et certaines n’ont pas encore été décidées si elles sont vraies ou non ».

Seulement. Quant à l’histoire d’hier dans le Hollywood Reporter, une partie est vraie, une partie est à moitié vraie, une partie n’est pas vraie, et une partie nous n’avons pas encore décidé si c’est vrai ou non. —James Gunn (@JamesGunn) 8 décembre 2022

Jeudi (8), The Wrap a affirmé que Gunn et Safran n’étaient pas responsables de la décision de ne pas suivre avec la même équipe dans « Wonder Woman 3 ». En fait, les PDG et co-présidents de Warner Bros. Film, Michael De Luca et Pamela Abdy seraient responsables des fermetures. Cependant, Gunn et Safran auraient été d’accord.

En réponse, Jenkins a choisi de ne pas tenter de conserver son rôle et a décidé de quitter le projet. Warner Bros., pour sa part, a refusé de commenter l’affaire.

Avant que l’information ne soit dévoilée, Gal Gadot, la protagoniste de la saga, a tweeté mardi (6) qu’elle était « reconnaissante d’avoir l’opportunité d’incarner un personnage aussi incroyable et emblématique et, plus que tout, je vous suis reconnaissante ». Les fans. J’ai hâte de partager son prochain chapitre [Mulher Maravilha] avec vous ».

Il y a quelques années, il a été annoncé que j’allais jouer Wonder Woman. J’ai été tellement reconnaissante d’avoir l’opportunité de jouer un personnage aussi incroyable et emblématique et plus que tout, je vous suis reconnaissante. attendez de partager son prochain chapitre avec vous🙅🏻‍♀️🙌🏼💃🏻♥️ pic.twitter.com/XlzhrMx4xe —Gal Gadot (@GalGadot) 6 décembre 2022

Avec des informations de CNET

Image en vedette : Warner Bros./Disclosure

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !