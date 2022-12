Pourquoi n’avons-nous pas encore trouvé de vie extraterrestre intelligente ?

Enrico Fermi en 1940 a soulevé une grande question qui est devenue plus tard connue sous le nom de paradoxe de Fermi : « Où est tout le monde ? ». Dans un univers avec des milliards de planètes potentiellement habitables par la vie intelligente, il est étrange que la Terre n’ait encore été visitée par aucune civilisation extraterrestre. Essayant de résoudre ce paradoxe, Amri Wendel, de l’Institut de physique Racah de l’Université hébraïque de Jérusalem, a écrit un article faisant des enquêtes.

Il a soulevé deux hypothèses expliquant pourquoi nous n’avons pas encore pris contact avec la vie intelligente extraterrestre. Soit ils ne se soucient pas que la vie intelligente existe, soit ils le feraient s’ils pouvaient détecter la vie intelligente. La première suppose que s’il y a tant de vie intelligente dans l’univers, pourquoi prendraient-ils la peine d’en trouver plus ?

L’hypothèse d’Amri Wendel

Avec les innombrables découvertes d’exoplanètes dans les zones habitables de leurs étoiles, la quantité de vie qui peut ou est déjà apparue sur elles est incalculable. Avec cela, les civilisations avancées disposant de suffisamment de technologie pour visiter et établir des communications avec d’autres formes de vie intelligentes peuvent être plus préoccupées par les ressources dépensées pour remplir une telle fonction. Déterminer si chaque planète potentiellement habitable pourrait ou non abriter la vie peut prendre du temps, épuiser et consommer beaucoup de ressources pour découvrir une autre civilisation.

La deuxième possibilité développée par Wendel est qu’ils n’ont toujours pas pu nous détecter. Le moyen le plus simple de détecter la vie intelligente serait de rechercher des émissions radio artificielles depuis l’espace. Ici sur Terre, nous faisons déjà quelque chose de similaire avec le projet Search for Extraterrestrial Intelligence (SETI). Le programme recherche des signaux radio à basse fréquence, car ceux-ci ne sont pas produits naturellement et pourraient indiquer une vie extraterrestre intelligente.

Nous aussi émettons ces signaux depuis environ 100 ans. Nous avons accidentellement envoyé une émission de télévision dans l’espace, qui devrait aujourd’hui théoriquement atteindre 15 000 étoiles proches du Soleil. Mais la physique et l’espace peuvent nous poser problème pour connaître d’autres civilisations. Les ondes radio sont capables de se propager dans le vide à la vitesse de la lumière, nous avons donc peut-être déjà atteint la vie intelligente à une distance pouvant atteindre 100 années-lumière de la Terre.

Suivant la même logique, pour que nous recevions une réponse de ce signal envoyé, le temps mis pour le recevoir est le même que le message mis pour atteindre ces civilisations, c’est-à-dire que nous sommes limités, pour l’instant, à recevoir un retour des extraterrestres à 50 années-lumière de nous. Cette distance le limite à 1300 systèmes stellaires proches, ce qui est déjà un meilleur nombre que zéro. Mais les chercheurs de SETI pensent que les signaux radio émis par la Terre ont déjà tellement de bruit de fond qu’ils sont impossibles à distinguer à plus d’une année-lumière.

Amri Wendel pense donc qu’une bonne réponse au paradoxe de Fermi est que nous n’avons pas encore été détectés. Soit selon une hypothèse, soit une autre.

