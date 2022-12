James Webb découvre une étoile perdue dans une nébuleuse à 2 000 années-lumière de la Terre

Le télescope spatial James Webb (JWST) a montré la nébuleuse de l’anneau sud, située à environ 2 000 années-lumière de la Terre, dans la constellation Vela, l’une des premières cibles scientifiques de l’instrument. La nébuleuse est également connue sous le nom de NGC 3132 et a déjà été photographiée par le télescope spatial Hubble. Les photographies prises par Hubble n’ont pas réussi à transmettre toute la vérité sur ce nuage de poussière, né de l’implosion d’une étoile mourante de la taille du Soleil il y a 2 500 ans, un temps très court pour un événement cosmique.

L’astrophysicienne et auteure principale d’un article explorant les images de Webb, Orsola De Marco, a déclaré que « la nébuleuse était connue pour avoir une enveloppe étendue et pour abriter deux étoiles visibles en orbite l’une autour de l’autre », et qu’elle n’attirait pas beaucoup l’attention des astronomes. La nébuleuse de l’anneau sud est le résultat de l’implosion d’une étoile géante rouge. Lorsque l’étoile manque d’hydrogène, qui est son carburant, elle gonfle en une géante rouge, capable d’être des centaines de fois plus grande que sa taille d’origine. La nébuleuse se forme lorsque la géante rouge perd ses couches externes et se contracte.

Le télescope Jame Webb a fourni une vue plus complexe de la nébuleuse. Il a photographié le nuage à l’aide de deux instruments : la caméra infrarouge proche (NIRCam), qui voit des objets plus chauds comme les étoiles, et l’instrument infrarouge moyen (MIRI), qui détecte la poussière. Fait intéressant, au lieu d’une grande et d’une petite étoile, comme l’avait montré Hubble, deux étoiles de taille égale ont émergé. Encore plus curieux, l’étoile que les astronomes croyaient être une naine blanche était en fait rouge.

De Marco a déclaré que « immédiatement, nous savions qu’il devait y avoir beaucoup de poussière froide entourant la naine blanche, il y a un disque de poussière froide. » Les disques de poussière d’une nébuleuse sont généralement constitués de matériaux provenant d’une étoile plus petite en orbite autour d’une étoile plus massive. Selon De Marco, c’était probablement une autre petite étoile invisible qui tournait autour de la naine blanche et a libéré la poussière autour d’elle. Ainsi, le système qui avait autrefois deux étoiles en contient maintenant trois.

Image : Une photographie NIRCam de la nébuleuse de l’anneau sud révèle des ondulations concentriques dans le nuage en forme d’anneau. Crédits : NASA/ESA/CSA/STScI

De plus, une autre caractéristique a également attiré l’attention des astronomes : des couches concentriques s’étendant vers l’extérieur vers les bords de l’anneau comme des ondulations dans un étang. Ce même phénomène a déjà été observé à une autre occasion, dans des images obtenues par James Webb, de la nébuleuse autour d’une étoile géante connue sous le nom de WR140.

En mesurant la distance entre les anneaux concentriques de la nébuleuse, les astronomes peuvent en savoir plus sur l’étoile compagne qui a créé les structures, y compris la distance à la naine blanche dont l’enveloppe éjectée a créé la nébuleuse. Le fait est que le calcul a souligné qu’aucun des deux compagnons stellaires n’aurait pu causer les ondulations. Seule une troisième étoile pourrait expliquer ce problème.

Soudain, la nébuleuse dont personne ne se souciait est devenue très intéressante. D’autres recherches suggèrent que jusqu’à une cinquième étoile pourrait être cachée dans le disque poussiéreux proche de la naine blanche. Cette découverte inattendue montre à quel point James Webb peut être important et capable de percer les secrets de l’univers.

