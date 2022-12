Un requin à la tête bizarre découvert en Australie

Un groupe de chercheurs a découvert une nouvelle espèce de requin lors d’un voyage d’étude sur la biodiversité. Il s’est tenu au Gascoyne Marine Park, dans la mer occidentale d’Australie et visait à mieux comprendre la diversité de la vie marine dans les profondeurs de la mer australienne. Quelques spécimens ont été collectés, et parmi eux se trouve une nouvelle espèce de requin corne.

Les requins cornes sont un groupe composé des plus petites espèces de requins connues au monde, ne dépassant pas 1,2 mètre de long. Ils ont des nageoires épineuses et un renflement au-dessus de leurs yeux, ce qui leur donne leur nom. Une autre de ses caractéristiques les plus frappantes est sa couleur beige, avec des taches plus foncées dans les loteries, comme s’il s’agissait de pois. L’espèce trouvée par les chercheurs du CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization) est cependant rayée.

La nouvelle espèce de requin corne collectée par les chercheurs est rayée [Imagem: Frederico Olivier/ CSIRO]

Les espèces de ce groupe d’animaux vivent généralement dans les eaux peu profondes de l’océan Pacifique et de l’ouest de l’océan Indien. Ce qui est curieux, c’est que le requin corne rayé a été trouvé à une profondeur de 150 mètres. Les scientifiques connaissent cet animal depuis un certain temps, mais des études plus avancées n’avaient pas encore été menées à son sujet. Désormais, avec le spécimen collecté, ils pourront mieux le connaître et comprendre son comportement.

Autres espèces récoltées

Une autre espèce de requin a également été rencontrée lors du voyage, un requin fantôme. Ils sont originaires d’Australie et d’Indonésie et vivent à des profondeurs allant jusqu’à 350 mètres. Trouver un spécimen de ces animaux intéresse les chercheurs car il s’agit d’une espèce classée vulnérable à l’extinction par l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature).

En plus de ces requins, d’autres animaux ont également été collectés par les scientifiques. Beaucoup d’entre eux ne sont pas encore connus de la science comme Will White, un expert des requins impliqué dans la recherche, en réponse à Newsweek🇧🇷 « L’Australie possède un domaine marin vraiment immense qui abrite certaines des formes de vie marine les plus diverses de la planète, mais nous savons encore très peu de choses sur ce qui vit sous les vagues. Depuis la première enquête de ce voyage, nous avons fait de nouvelles découvertes et collecté des données qui seront vitales pour aider à protéger et à conserver la vie dans nos océans. il a dit.

