Écosystème primitif reproduit avec des échantillons d’ADN récupérés

Des échantillons d’ADN environnemental récupérable datant d’environ 2 millions d’années, trouvés dans les dépôts sédimentaires du pergélisol du Groenland, ont permis aux scientifiques de faire une avancée significative dans la reconstruction de l’histoire de la Terre. A partir de cette découverte, les scientifiques ont pu reconstituer le paysage ancien de la région.

Le résultat de l’étude était incroyable : un endroit totalement différent de celui que l’on voit sur les rives glacées du cercle polaire arctique. Selon le généticien Eske Willerslev de l’Université de Cambridge au Royaume-Uni et de l’Université de Copenhague au Danemark, « l’ADN peut se dégrader rapidement, mais nous avons montré que, dans les bonnes circonstances, nous pouvons remonter plus loin dans le temps que quiconque n’aurait pu le faire ». osé imaginer.

Généralement, le temps n’est pas très clément avec les restes humains, car l’ADN se dégrade rapidement en raison de divers stress environnementaux (microbes, climat et processus géologiques). L’ADN ancien qui survit se trouve généralement dans les dents et les os, où il est relativement protégé. Dans le cas de cette découverte, le matériel génétique était protégé par le pergélisol.

Le géologue Kurt Kjær, de l’université de Copenhague, a expliqué qu’il a fallu un travail minutieux pour que les échantillons d’ADN situés dans des fragments de sédiments très dégradés puissent être extraits et séquencés. Avec cela, il était possible de créer le scénario d’un monde qui existait il y a des millions d’années.

Image : Vue d’artiste de l’écosystème du Groenland il y a 2 millions d’années. Crédits : Beth Zaiken/Science Alert

Divers animaux vivaient au Groenland

Les banques d’ADN du monde entier servaient de grande bibliothèque, car elles permettaient aux scientifiques de comparer leurs fragments avec d’autres ADN. Tout ce processus a révélé la présence d’une variété de formes de vie compatibles avec un climat étonnamment tempéré. Les scientifiques ont trouvé des animaux apparentés aux rennes et aux caribous, aux lemmings, aux oies, aux lièvres et, curieusement, aux mastodontes. Les fourmis, les puces, les coraux et les limules ont également laissé leur empreinte dans les sédiments, tout comme les bouleaux et les trembles.

À l’exception des mastodontes, toutes les autres espèces ont des parents qui restent au Groenland aujourd’hui. Jusqu’à récemment, les scientifiques ne croyaient pas que les mastodontes allaient aussi loin au nord que le Groenland au cours de leur développement. De plus, les scientifiques ont également trouvé des échantillons d’ADN de micro-organismes, tels que des champignons et des bactéries, mais ils sont encore en phase d’identification. Probablement, un prochain article décrira toute l’étendue de cet écosystème, avec toutes ses formes et ses nuances.

Les adaptations de l’ADN à l’environnement ne sont pas aussi rapides

« L’un des facteurs clés ici est la mesure dans laquelle les espèces seront capables de s’adapter aux conditions changeantes résultant d’une augmentation significative de la température. Les données suggèrent que davantage d’espèces peuvent évoluer et s’adapter à des températures très différentes qu’on ne le pensait auparavant », explique le géogénéticien Mikkel Pederson de l’Université de Copenhague.

Bien sûr, ce processus d’adaptation dépend principalement de la vitesse du changement. Le rythme observé du réchauffement climatique indique qu’il n’y a pas assez de temps pour que les organismes s’adaptent et survivent aujourd’hui, par conséquent, l’urgence climatique représente toujours une énorme menace pour la biodiversité et le monde.

Le déploiement de l’ADN environnemental a ouvert de nombreuses portes pour la recherche future, maintenant les scientifiques peuvent échantillonner des grains d’argile en Afrique et déterminer l’origine et les voies de nombreuses espèces… les possibilités sont infinies.

