« Eclipse » de Mars : découvrez de superbes images de la Lune masquant la planète rouge

Mars a traversé des moments de grande importance mercredi (7). Au moins quatre phénomènes astronomiques distincts liés à la planète rouge ont agité le ciel pendant la nuit, jusqu'au petit matin.

Configuration du ciel au moment où Mart et Lua ont atteint le point culminant ce mercredi (7). Image : Stellarium

Tout d’abord, en plus d’être conjoint à la Lune, Mars a également réalisé le soi-disant appliquer à côté de notre satellite naturel, un terme qui fait référence à la séparation apparente minimale entre deux corps dans le ciel, selon le guide d’astronomie Espace Starwalk🇧🇷

Ce qui différencie les deux expressions est que, bien que le terme « conjonction » soit aussi couramment utilisé pour représenter une approximation apparente entre deux objets, techniquement, la conjonction astronomique ne se produit qu’au moment où ils partagent la même ascension droite (coordonnée astronomique équivalente à la longitude terrestre).

Peu de temps après ces deux situations, Mars est entré en opposition – lorsqu’une planète se trouve du côté opposé du Soleil par rapport à la Terre (qui est positionnée entre les deux corps célestes). Vers 2h35 du matin (heure de Brasília), notre voisin a atteint 0,55 Unité Astronomique (UA) de la Terre, ce qui équivaut à « seulement » 82 millions de km.

Pour cette raison, Mars est apparue beaucoup plus grande dans le ciel et beaucoup plus brillante que ces deux dernières années (intervalle de temps moyen que cette planète met entre une opposition et une autre). C’est-à-dire une excellente occasion d’être observé et photographié.

Qu’est-ce que « l’éclipse » de Mars

Cependant, le phénomène peut-être le plus surprenant parmi tous ceux-ci a été l’occultation lunaire. Malheureusement, ce genre « d’éclipse » de la planète (lorsque la Lune passe devant elle, la cachant aux observateurs sur Terre) ne pouvait être vue que depuis certaines régions de l’hémisphère nord.

Comme la Lune est beaucoup plus proche de notre planète que les autres objets célestes, sa position dans le ciel diffère selon l’emplacement exact de l’observateur sur Terre en raison de sa grande parallaxe (différence de position apparente d’un objet par rapport à un arrière-plan, comme vu par des observateurs à différents endroits ou par un observateur en mouvement).

La position de la Lune vue de deux points sur les côtés opposés de la Terre peut varier jusqu’à deux degrés, soit quatre fois le diamètre de la pleine lune. Cela indique que si la Lune est alignée pour passer devant un objet spécifique à un observateur positionné d’un côté de la Terre, elle apparaîtra jusqu’à deux degrés de distance de cet objet de l’autre côté du globe.

Heureusement, quelques privilégiés qui étaient positionnés dans certaines de ces zones mercredi soir ont partagé leurs records sur les réseaux sociaux, nous donnant l’occasion d’apprécier des images impressionnantes du phénomène. Vérifier!

Ma photo préférée de l’occultation lunaire de Mars ce soir, prise avec un téléphone à travers mon télescope. Nous n’avons eu qu’une écorchure et non une dissimulation complète, mais je pense que cela avait l’air encore plus incroyable ! pic.twitter.com/QvJBWXV4FX —Tom Campbell (@Avid_Astronomer) 8 décembre 2022

Occultation lunaire de Mars le 8 décembre. Il était douteux que le ciel se dégage, mais c’était assez bon pour prendre quelques images. Ma position était près du bord du chemin, donc Mars a gratté l’hémisphère sud de la Lune et a disparu pendant seulement quelques minutes. #Astronomie pic.twitter.com/XE8P7f3A56 – Chapelle Astro (@ChappelAstro) 8 décembre 2022

