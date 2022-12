Le 8 décembre, éclipse de Mars, « dévorée » par la Lune : quand voir la magnifique occultation

A l’aube du 8 décembre, la planète rouge sera obscurcie par le disque lunaire. L’occultation sera visible à l’œil nu de toute de France : voici à quelle heure et comment.

A l’aube de demain, jeudi 8 décembre, nous pourrons admirer un événement astronomique spectaculaire dans le ciel : l’occultation de Mars par la Lune. L’occultation n’est rien de plus qu’une éclipse, qui est déterminée par l’assombrissement sur la voûte céleste d’un objet de diamètre (apparent) plus petit par un autre de diamètre – toujours apparent – plus grand. C’est donc un jeu de perspective pour nous, observateurs sur Terre. La planète rouge sera en effet « dévorée » par le disque lunaire, qui passera devant nous, l’effaçant du firmament.

Le phénomène sera rendu encore plus suggestif par une conjonction d’événements favorables : le jour de l’Immaculée Conception, en effet, le satellite naturel atteindra la phase de pleine lune, connue sous le nom de « Cold Full Moon » d’après l’amérindien Mohawk tradition, de plus Mars il sera en opposition, c’est-à-dire qu’il sera opposé au Soleil par rapport à la Terre. Cela rend la planète beaucoup plus grande et plus lumineuse dans le ciel nocturne. Le reconnaître sera très simple, grâce à sa proximité avec la Lune et sa couleur rouge-orange incomparable, avec une luminosité « pas brillante ». Contrairement aux étoiles, en effet, les planètes ne produisent pas leur propre lumière – elles n’ont pas de réactions nucléaires – donc leur lumière est réfléchie par le Soleil.

Simulation d’occultation imminente. Crédit : Stellarium

Pour admirer l’occultation depuis de France, si le temps le permet, il suffira de regarder le ciel à l’Ouest vers 06h00 du matin. L’heure variera en fonction de la situation géographique, avec une fourchette entre 06h00 et 07h00 du matin. La Lune sera placée dans la constellation du Taureau, avec Mars déplacé de quelques degrés vers le coin supérieur gauche. Au fur et à mesure que les deux objets célestes approcheront de l’horizon, la planète rouge disparaîtra progressivement derrière le satellite, qui la cachera jusqu’au coucher de la lune. Un événement fascinant qui nécessitera un ciel occidental exempt d’obstacles naturels et artificiels tels que des bâtiments, des montagnes et des arbres. Il se produira en effet assez bas sur l’horizon.

L’occultation sera parfaitement visible à l’œil nu et aucun instrument dédié ne sera nécessaire, même si au travers d’un télescope, de bonnes jumelles ou d’un appareil photo à objectif dédié elle sera bien mieux admirée.