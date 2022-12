Gardez un oeil sur Mars ! La planète subit une série d’événements astronomiques ce soir

Les amateurs d’astronomie ont de nombreuses raisons de jeter un coup d’œil sur Mars ce mercredi (7). Au moins quatre phénomènes astronomiques distincts liés à la planète rouge promettent de secouer le ciel du début de la nuit jusqu’à l’aube.

Entrant dans sa pleine phase, la Lune partagera la même ascension droite avec Mars, apparaissant très près d’elle dans le ciel – un phénomène connu sous le nom de conjonction.

Configuration du ciel au moment où Mart et Lua atteignent leur point culminant ce mercredi (7). Image : Stellarium



Du point de vue d’un observateur basé à São Paulo, cela se produira à 1 h 24 le jeudi (8) – en notant que toutes les heures mentionnées ici sont basées sur le fuseau horaire de Brasilia.

En même temps, le soi-disant appliquerun terme qui fait référence à la séparation apparente minimale entre deux corps dans le ciel, selon le guide d’astronomie Espace Starwalk🇧🇷

Ce qui différencie les deux expressions est que, bien que le terme « conjonction » soit également couramment utilisé pour représenter une approximation apparente entre deux corps, techniquement, la conjonction astronomique ne se produit qu’au moment où les deux objets partagent la même ascension droite (coordonnée astronomique équivalente à la longitude de la Terre).

D’après le site In-The-Sky.org, la paire sera visible à partir de 19h19, lorsque les étoiles s’élèveront à une altitude de 7° au-dessus de l’horizon nord-est. Ils atteindront leur point culminant dans le ciel à 23h52, 41° au-dessus de l’horizon nord, et seront inaccessibles à partir de 4h25. (Les heures varient légèrement en fonction de votre emplacement).

Toujours selon le guide astronomique, la Lune sera à une magnitude de -12,6, tandis que Mars aura une magnitude de -1,9, toutes deux dans la constellation du Taureau. Plus un objet apparaît brillant, plus sa valeur de magnitude est petite (relation inverse). Le Soleil, par exemple, qui est l’objet le plus brillant du ciel, a une magnitude apparente de -27.

Lire la suite:

Meilleur moment pour observer Mars

Généralement, le meilleur moment de l’année pour observer une planète avec une orbite plus externe que la Terre (comme c’est le cas de Mars) est pendant son opposition, c’est-à-dire quand elle est du côté opposé du Soleil à la Terre (qui est entre les deux corps célestes).

Ce sera le cas avec Mars ce matin, quelques heures après la conjonction astronomique avec la Lune, à partir de 2h35. À l’occasion, la quatrième planète du système solaire atteindra 0,55 unité astronomique (UA) de la Terre, ce qui équivaut à « seulement » 82 millions de km d’ici.

Mars a atteint le périgée (point le plus proche de la Terre) il y a une semaine. L’opposition et la portée du périgée ne sont pas simultanées dans le cas de Mars en raison de son orbite légèrement excentrée.

En tout cas, Mars reste « à proximité », promettant de beaux records, puisqu’elle sera à sa plus grande taille angulaire et magnitude des deux dernières années (intervalle de temps moyen que met cette planète entre une opposition et une autre).

Il est important de souligner que tous les événements décrits ci-dessus peuvent être observés à l’œil nu.

Occultation lunaire, « l’éclipse » de la planète rouge

Enfin, le dernier des quatre événements nocturnes impliquant Mars est l’occultation lunaire. Malheureusement, ce genre « d’éclipse » de la planète (combien la Lune passera devant elle, la cachant des observateurs sur Terre) ne sera visible que de certaines régions de l’hémisphère nord.

Les occultations lunaires ne sont visibles que depuis une petite fraction de la surface de la Terre. Comme la Lune est beaucoup plus proche de notre planète que les autres objets célestes, sa position dans le ciel diffère selon l’emplacement exact de l’observateur sur Terre en raison de sa grande parallaxe (différence de position apparente d’un objet par rapport à un arrière-plan, comme vu par des observateurs à différents endroits ou par un observateur en mouvement).

La position de la Lune vue de deux points sur les côtés opposés de la Terre peut varier jusqu’à deux degrés, soit quatre fois le diamètre de la pleine lune. Cela indique que si la Lune est alignée pour passer devant un objet spécifique à un observateur positionné d’un côté de la Terre, elle apparaîtra jusqu’à deux degrés de distance de cet objet de l’autre côté du globe.

Image : InTheSky

Sur la carte ci-dessus, des contours distincts montrent où la disparition de Mars est visible (en rouge) et où il sera possible d’assister à sa réapparition (en bleu). Les lignes pleines indiquent où chaque événement doit être visible à travers des jumelles à une hauteur raisonnable dans le ciel. Les contours en pointillés, à leur tour, indiquent où chaque événement se produit au-dessus de l’horizon, mais peuvent ne pas être visibles en raison du ciel trop clair ou de la Lune trop proche de l’horizon.

En dehors des contours, la Lune ne passe à aucun moment devant Mars, ou se trouve sous l’horizon lors de l’occultation. Dans le cas du Brésil, les deux étoiles seront visibles au moment de l’occultation, mais en raison de la parallaxe de la Lune, Mars ne sera pas caché par celle-ci pour notre observation.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !