Un nom féminin et des gribouillis secrets révélés dans un manuscrit vieux de 1 200 ans

En analysant un manuscrit médiéval rare en Angleterre, la doctorante en histoire Jessica Hodgkinson a remarqué quelque chose d’inhabituel : une série de petites indentations à peine visibles au bas de certaines pages. Ensemble, les marques formaient le nom féminin Eadburg, ainsi que de mystérieux gribouillis.

L’équipe de recherche dirigée par la doctorante estime que ces croquis ont été réalisés par une femme de statut social élevé, étant donné qu’il y a 1200 ans (âge estimé de la trouvaille), c’était une époque où seule l’élite savait lire et écrire. . Pour eux, Eadburg est le nom de la personne qui a pris les notes.

Application de la technologie ARCHiOx pour l’analyse des lettres inscrites au bas d’une des pages du manuscrit. Crédits : Jessica Hodgkinson et John Barrett

Alors que la signification des croquis à peine visibles sur les pages n’est pas claire – dans un cas, ils représentent une personne avec les bras tendus, tendant la main à une autre personne qui tient une main comme pour les arrêter – les scientifiques suggèrent qu’Eadburg a écrit son nom pour le point culminant passages du texte – une copie des « Actes des Apôtres » qui a été faite dans le sud de l’Angleterre entre les années 700 et 750.

« Nous avons actuellement identifié cinq exemples du nom d’Eadburg écrit en entier sur cinq pages différentes du manuscrit », a déclaré Hodgkinson par e-mail au site Web. la science en direct🇧🇷 « D’autres formes abrégées du nom – y compris E, EAD et EADB – ont été trouvées dans les marges de ces pages et d’autres plus de 10 fois jusqu’à présent. »

Hodgkinson dit avoir repéré le nom Eadburg, précédé d’une croix, alors qu’il étudiait le rare manuscrit médiéval de la Weston Library, qui fait partie des Bodleian Libraries de l’Université d’Oxford.

Son équipe a appliqué une technologie d’imagerie développée par le projet d’analyse et d’enregistrement du patrimoine culturel bodléien à Oxford (ARCHiOx), en collaboration avec la Fondation Factum (un groupe à but non lucratif basé en Espagne qui cherche à préserver les œuvres d’art anciennes grâce à la technologie numérique) . .

De haut en bas : 1) Un rendu inédit de la surface 3D du bas de la page 18 avec l’inscription désormais visible. 2) Une version améliorée réalisée par remappage tonal. 3) Une version annotée numériquement. 4) L’annotation numérique avec le rendu supprimé. Crédits : Jessica Hodgkinson et John Barrett

Selon John Barrett, responsable technique du projet ARCHiOx, les mots et les dessins cachés dans le manuscrit rare ont été révélés à l’aide d’une méthode appelée enregistrement stéréo photométrique, qui examine le matériau dans différentes conditions d’éclairage pour construire un modèle 3D de sa surface. Barrett explique que la méthode peut révéler des marques aussi peu profondes qu’un cinquième de la largeur d’un cheveu humain.

La technique a révélé les croquis délibérés laissés par le mystérieux Eadburg. De telles marques sans encre, appelées « points secs », ont été découvertes dans d’autres manuscrits médiévaux, mais pour la plupart, elles consistent simplement en de simples croix pour mettre en évidence des sections du texte.

De haut en bas : 1) Capturez avec un éclairage conventionnel. 2) Détail du rendu 3D inédit de l’inscription. 3) Annotation numérique de l’inscription. 4) Image montrant l’annotation numérique appliquée à l’endroit exact où elle a été enregistrée à l’aide de la technologie photométrique stéréo. Crédits : Jessica Hodgkinson et John Barrett

« Les ajouts d’Eadburg au manuscrit sont inhabituels et passionnants », a déclaré Hodgkinson. « Ils montrent le nom de la femme à plusieurs reprises, y compris dans le cadre d’une inscription plus longue qui aurait pu être écrite dans la langue vernaculaire du vieil anglais, à côté d’une série de dessins intrigants. »

Il n’est pas possible de savoir si Eadburg elle-même a fait les écrits secrets, mais c’est la situation la plus probable. « Actuellement, cela ne peut pas être définitivement déterminé », a déclaré Hodgkinson. « Je vais analyser les inscriptions pour mieux comprendre leur sens et leur signification. »

Elle espère en savoir plus sur les mystérieux écrits et dessins, et peut-être même découvrir qui était Eadburg. L’hypothèse la plus probable est celle d’une dame ayant servi comme abbesse d’une communauté religieuse féminine au milieu du VIIIe siècle, mais il y a sept autres femmes portant ce nom dans les archives de l’époque.

