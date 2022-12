L’intelligence artificielle de l’entreprise abandonnée par Elon Musk atteint un nombre effrayant d’utilisateurs

Une intelligence artificielle capable de parler aux humains et même « d’enseigner » la programmation a atteint le cap du million d’utilisateurs moins d’une semaine après son lancement. ChatGDP a été mis en ligne le premier jour du mois et est la création d’OpenAI, une société qui avait Elon Musk à sa fondation et vise à créer des IA à des fins «bonnes pour l’humanité».

Les chiffres de la plateforme sont encore plus impressionnants si l’on tient compte du fait que les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram ont mis beaucoup plus de temps à atteindre le nombre. Le réseau social créé par Mark Zuckerberg, par exemple, a mis 10 mois (c’est vrai qu’à une époque où le nombre d’utilisateurs sur internet se réduisait considérablement).

Mais ChatGDP a attiré l’attention pour aller bien au-delà des réponses automatiques que d’autres chats du type fournissent habituellement. Cet outil est capable de créer des réponses très complexes, étant capable d’écrire des textes élaborés sur les sujets les plus divers.

Lire la suite:

ChatGDP est-il une intelligence artificielle qui peut mettre les professions en danger ?

L’efficacité de l’outil est telle qu’il a donné plus de force au questionnement sur l’avenir de certaines professions auprès des écrivains, des avocats ou encore des chercheurs et des journalistes. Bien sûr, l’intelligence artificielle n’est pas parfaite. Les utilisateurs signalent, par exemple, des problèmes avec des calculs mathématiques et des difficultés avec certains faits historiques.

Mais pour un outil nouvellement sorti et qui devrait s’améliorer petit à petit, les résultats sont impressionnants.

Bien qu’il ait le nom d’Elon Musk parmi ses fondateurs, qui a créé l’entreprise avec l’actuel PDG Sam Altaman, le PDG de Tesla a quitté OpenAI en 2018, trois ans après le démarrage de l’entreprise, en raison de « divergences ». Cependant, cela n’a pas empêché l’homme le plus riche du monde de féliciter le succès de l’entreprise.

Dans une annonce sur Twitter, sa plus récente (et controversée) acquisition, Musk a fait une brève déclaration disant que l’IA « devient vraiment bonne », en réponse à un tweet de l’entrepreneur Marc Andreessen.

OpenIA est la même entreprise qui a créé Dall-E2, une intelligence artificielle centrée sur les images devenue virale il y a quelques mois. La société est actuellement évaluée à plus de 20 milliards de dollars.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube🇧🇷 Abonnez-vous à notre chaîne !