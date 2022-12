Les femmes sont de plus en plus en colère (et elles ont raison)

Une nouvelle enquête a révélé qu’au cours des 10 dernières années, les femmes sont de plus en plus en colère, plus que les hommes. La colère a explosé surtout pendant la pandémie, mais il y a de nombreuses raisons.

La colère des femmes a continué d’augmenter au cours de la dernière décennie, augmentant considérablement pendant la pandémie de COVID-19 et creusant l’écart, selon les données d’une nouvelle grande enquête évaluant les tendances émotionnelles à l’échelle mondiale avec les hommes. L’enquête a été menée par la BBC et est basée sur les rapports « Gallup Global Emotion », des enquêtes menées par le cabinet d’analystes américain Gallup qui mesurent les expériences positives et négatives des personnes à travers le monde. Plus de 120 000 personnes de plus de 150 pays à travers le monde sont interrogées chaque année, ce qui représente 98 % de la population mondiale. On pose également aux participants, entre autres, une question sur les émotions ressenties la veille de l’entretien. Dans le rapport de 2022 pour 2021, par exemple, 28% ont déclaré avoir ressenti beaucoup de tristesse (le pourcentage le plus élevé jamais enregistré), tandis que 42% ont ressenti de l’inquiétude.

En analysant les rapports publiés au cours des 10 dernières années, la BBC a constaté que les femmes sont de plus en plus en colère au fil du temps. Les femmes, explique le radiodiffuseur britannique faisant autorité, ont tendance à déclarer ressentir plus que les hommes des sentiments négatifs tels que le stress, la tristesse, l’inquiétude et la colère. Même pour ces derniers, la tristesse et l’inquiétude sont en hausse par rapport à 2012, mais en ce qui concerne la colère, un écart important commence à se creuser entre les deux sexes. « En 2012, les deux sexes ont signalé une colère et un stress à des niveaux similaires. Neuf ans plus tard, les femmes sont plus en colère – par une marge de six points de pourcentage – et aussi plus stressées. Et il y avait une divergence particulière au moment de la pandémie », précise la BBC.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré à plusieurs reprises que la propagation du coronavirus SARS-CoV-2 a littéralement érodé la santé mentale d’un grand nombre de personnes, avec un impact psychologique souvent dévastateur. pleurer la perte de parents et d’amis (COVID-19 a tué plus de 6,6 millions de personnes, plus de 181 000 en France) ; les confinements stricts ; l’impossibilité de rencontrer des êtres chers et de visiter les lieux du cœur; Apprentissage à distance; la routine quotidienne interrompue et toutes les autres mesures draconiennes, nécessaires pour briser la chaîne des infections et alléger la pression sur les hôpitaux, ont en effet fait chuter la qualité de vie et généralisé les émotions négatives. Pas étonnant que les suicides et l’abus de drogues et d’alcool aient augmenté. Ceux qui avaient réussi à arrêter ont rechuté, souvent avec de moins bons résultats, tandis que beaucoup d’autres ont commencé à « noyer leur souffrance », se faisant encore plus mal. Mais pourquoi les femmes sont-elles devenues plus stressées et en colère que les hommes ?

L’une des principales raisons réside dans le fait que bon nombre des tâches familiales et ménagères reposaient principalement sur leurs épaules, comme le révèle une enquête de l’Institute for Fiscal Studies menée en 2020. Parmi les engagements les plus onéreux figurait celui de suivre des enfants occupés dans l’enseignement à distance, qui entre problèmes technologiques – ligne ou appareil internet, par exemple – et difficultés d’apprentissage des enfants ont fait de la vie un cauchemar pour de nombreuses familles. De nombreuses femmes ont dû réduire leurs heures de travail pour mener à bien cette tâche faisant exploser colère et frustration. Un autre facteur important est lié au stress au travail endémique dans les secteurs où un pourcentage plus élevé de femmes sont employées, comme l’aide sociale et les soins de santé. Pendant la pandémie, un nombre important de travailleuses ont été exposées à des rythmes insoutenables qui ont catalysé la colère, la frustration et le stress, encore exacerbés par des problèmes domestiques.

Pas étonnant que le rapport Gallup ait trouvé 26 % de femmes en colère en 2021, contre 20 % d’hommes. L’émotion négative était beaucoup plus répandue chez les femmes qu’en 2012, mais il y avait des différences significatives entre les pays. Pour plusieurs raisons. En Inde, par exemple, 40,6 % des femmes étaient en colère contre 27,8 % des hommes. Comme l’a expliqué la psychiatre Lakshmi Vijayakumar à la BBC, le nombre de femmes éduquées, actives et économiquement indépendantes augmente dans de nombreux pays en développement. Mais « en même temps, elles sont liées par des systèmes et une culture archaïques et patriarcaux », a-t-elle ajouté, notant que « le décalage entre un système patriarcal à la maison et une femme émancipée à l’extérieur de la maison provoque beaucoup de colère ». De plus, aujourd’hui les femmes ont une plus grande capacité à exprimer leurs émotions, il est donc inévitable qu’il y ait une plus grande extériorisation de la colère, a expliqué le psychiatre.

Curieusement, aux États-Unis, la colère était comparable entre les hommes et les femmes, cependant, comme en témoigne la féministe Soraya Chemaly, aux États-Unis, les femmes « éprouvent une profonde honte pour la colère ». Par conséquent, dans les sondages, ils ont tendance à transformer cette émotion en inquiétude et en tristesse. Ce n’est pas un hasard si ces dernières dans le sondage Gallup sont nettement supérieures à celles des hommes. La coach de vie Tahsha Renee, qui aide tant d' »étudiants » à contrôler et à gérer leur colère, a expliqué que de nombreuses femmes dans différents pays aujourd’hui sont enfin capables de dire « Assez! » et la colère est également le moteur du changement.