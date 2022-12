Cette incroyable pyramide peut générer de l’énergie à partir du vent

L’énergie éolienne est une énergie renouvelable produite à partir du vent. Il convertit l’énergie cinétique du mouvement des pales en énergie électrique à moindre coût et sans rejet de gaz polluants dans l’atmosphère. Ils sont généralement installés sur terre, dans des endroits à forte incidence de vents.

Certaines entreprises ont développé des turbines pour flotter dans la mer, où la capacité de production d’électricité est beaucoup plus importante. Elle est également connue sous le nom d’énergie éolienne. au large et la société française Eolink entend innover dans le modèle, et s’apprête déjà à le tester.

En 2021, environ 57,2 GW d’énergie ont été produits à partir de parcs éoliens au large🇧🇷 Rien qu’en Chine, 27,7 GW d’énergie ont été produits dans ce modèle. Cependant, leur mode d’installation en mer est très similaire à celui à terre. Habituellement, un poteau géant est fixé sur le fond marin, où les hélices sont installées. De cette manière, la fixation des turbines est limitée à une certaine profondeur de l’océan, de sorte que tant de matériel et d’ingénierie ne sont pas nécessaires.

les éoliennes au large de Eolink

Pendant ce temps, Eolink travaille sur un modèle de base pyramidale qui remplace le poteau unique qui supporte la girouette. La base pyramidale fonctionne comme les pieds d’une grande roue : deux triangles de chaque côté supportent l’hélice au milieu d’eux. Ce modèle contribue à la manière dont le poids des pales est réparti dans la structure. Cela indique que jusqu’à 30 % d’acier en moins est utilisé pour les produire.

L’entreprise s’attend à ce que son modèle fournisse de l’électricité 20 à 25 % moins chère que d’autres technologies considérées comme des références. Sa conception favorise également que ses hélices soient plus grandes. Les pales ne risquent pas de heurter la tour, ce qui permet d’installer des pales plus longues et plus souples. Cet avantage peut permettre jusqu’à 10% de production d’énergie en plus selon les conditions de vent.

A gauche : Le modèle de l’éolienne au large la conception à poteau unique impose plus de contraintes sur les poteaux de support que le modèle pyramidal. À droite : les aubes de turbine pyramidale peuvent être plus grandes et plus flexibles car elles risquent de heurter la tour. [Imagem: Divulgação Eolink]

Côté installation et maintenance, le modèle Eolink se veut également beaucoup plus pratique. Ils n’ont pas besoin d’être attachés directement au fond marin. Ils flottent à des profondeurs relativement faibles et sont attachés au sol par des câbles. Une fois construits, il suffit de les mettre à l’eau et de les remorquer jusqu’à l’endroit où ils seront installés. Leur entretien est également aisé, car leur conception permet de faire le chemin inverse uniquement en les ramenant au port où les travaux peuvent être effectués plus facilement. Cela indique qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser des équipements plus coûteux, tels que des navires-grues, pour les faire fonctionner.

Le modèle Eolink est plus facile à installer. [Imagem: Divulgação Eolink]

Selon le Recharger Nouvelles la société française a reçu un investissement de 23 millions de dollars. La valeur permettra à Eolink de développer une turbine grandeur nature de 5 MW pour effectuer les premiers tests. Il aura une base carrée de 52 mètres de côté et pèsera 1100 tonnes. Sa construction commence déjà ce mois-ci et il est prévu qu’à l’automne de l’année prochaine, il sera déjà installé sur le site d’essai SEM-REV dans l’océan Atlantique français. Mais les plans de l’entreprise ne s’arrêtent pas là, l’idée est de construire une turbine géante de 20 MW à l’avenir en utilisant ce même projet, et elle sera plus grande que la plus grande éolienne du monde aujourd’hui.

