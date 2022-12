Les microplastiques pourraient devenir un problème du passé avec la découverte d’une nouvelle technique

L’un des plus grands défis auxquels sont confrontés les scientifiques de l’environnement est de trouver des moyens efficaces d’identifier et de séparer les microplastiques de l’eau. Une équipe de chercheurs australiens a relevé le défi et découvert une nouvelle technique : l’utilisation d’un type de poudre magnétique.

Selon les chercheurs, ce matériau est capable de joindre de minuscules particules de plastique, qui forment un agglomérat qui peut être retiré à l’aide d’aimants. Pour l’instant, cette stratégie ne devrait être utilisée que dans les stations d’épuration.

Lire la suite:

Les microplastiques sont un défi pour un traitement approprié de l’eau car ils ne peuvent pas être filtrés par les méthodes traditionnelles, de sorte que l’eau du robinet est très susceptible de contenir ce matériau. De plus, cette même eau, en contact avec la nature, peut nuire aux formes de vie connues.

Le temps nécessaire aux microplastiques de moins de 5 millimètres pour se dégrader est de près de 450 ans. Selon une déclaration de Nasir Mahmood, de Rmit, année après année, des milliers de tonnes de ce matériau sont déversées dans les mers. Par conséquent, l’impact négatif affecte la vie aquatique et, par conséquent, toute la chaîne alimentaire impliquée dans la consommation d’organismes typiques de cet environnement, y compris l’homme.

Image : Microplastiques retrouvés dans l’environnement. Crédits : Sansoen Saengsakaorat/

Des microplastiques trouvés dans le corps d’humains vivants

Il est déjà possible d’observer des répercussions négatives des microplastiques sur l’être humain. La recherche a déjà identifié la présence de cet élément dans les poumons de personnes vivantes et dans des échantillons de sang humain.

La poudre magnétique peut être une issue. Bien qu’elle ne puisse toujours pas être produite à grande échelle, faute de tests complémentaires, les chercheurs espèrent trouver des partenaires dans l’industrie qui investiront dans cette invention et contribueront à sa progression vers d’autres domaines.

Heureusement, les tests effectués ont déjà confirmé l’efficacité de l’alternative pour séparer les microplastiques dans l’eau. Les auteurs du projet ont affirmé que le matériau capture même de petits fragments de plastique avec un succès de près de 100 %, dans un délai nettement plus court que les autres alternatives.

