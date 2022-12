Qui a construit les pyramides d’Egypte ?

Les pyramides d’Égypte sont des constructions monumentales, impressionnantes par leur taille et principalement pour la période à laquelle elles ont été réalisées, vers 2500 av. du travail et de l’ingénierie. Voyez comment les pyramides d’Égypte ont été construites.

Les théories se concentrent précisément sur la difficulté de construire quelque chose de cette taille à une époque où la technologie était extrêmement limitée. Mais les recherches sur le sujet indiquent que les pyramides ont été construites avec des milliers d’esclaves emmenés dans le désert spécialement à cet effet. Ce n’est pas unanime, certains spécialistes affirment que les travaux ont été réalisés par des ouvriers rémunérés.

Les pyramides de Gizeh ont été construites il y a environ 4 500 ans pour, selon la tradition des anciens Égyptiens, honorer les morts et les conduire au-delà de la vie terrestre. Image : sculpies –

Ce qui est commun à toutes les versions, c’est le nombre d’ouvriers nécessaires pour ériger ces bâtiments. Les processus ne sont pas non plus très clairs, car les travaux ont duré de nombreuses années et sont passés par plus d’un pharaon.

Un autre fait intrigant est le fait qu’une étude de 2016 a identifié que les tombes des constructeurs de pyramides avaient des ornements plus simples, mais similaires à ceux des empereurs, ce qui ne serait guère fait pour les esclaves.

Soit dit en passant, les tombes étaient très importantes pour les Égyptiens, car elles représentent le passage à la vie éternelle. Pour cette raison, beaucoup ont été enterrés avec leurs biens, afin qu’ils restent avec eux dans l’au-delà. Les pyramides abritaient à juste titre de luxueuses tombes d’empereurs, dont la plupart ont été pillées au cours des siècles.

Comment les pyramides ont-elles été construites ?

La partie la plus impressionnante de ces travaux est précisément les gigantesques blocs de béton. Cheops, le plus grand et le plus célèbre d’entre eux, a été construit avec environ 2,3 millions de blocs, pesant chacun en moyenne 2,5 tonnes. Le poids et la taille peuvent varier selon la partie de la pyramide qui a été construite.

Pour être érigé, le terrain devait être aplani et c’est de là que furent extraites de nombreuses pierres du plateau, un matériau plus malléable qui facilitait la taille. Mais d’autres matériaux tels que le granit ont également été utilisés, dont beaucoup ont été transportés par bateau sur le Nil jusqu’au chantier de construction.

Les études les plus récentes montrent que les pierres étaient transportées vers les étages supérieurs des pyramides à l’aide d’un système complexe de rampes en zigzag, d’une base en béton et de cordes, qui servaient en quelque sorte de grue pour soulever les énormes rochers. En fin de compte, la physique aide à expliquer ces constructions monumentales.

